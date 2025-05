Ancora lo sport sulla strada di Milly Carlucci. Stavolta le due gare per lo scudetto non saranno in chiaro, come Sinner, ma di certo ruberanno l'attenzione di tutt'Italia

Fonte: IPA Milly Carlucci ha un problema di ascolti a causa di Napoli e Inter

Pessime notizie per Milly Carlucci. Il suo Sognando Ballando, che per il momento non sta brillando, si ritroverà nuovamente a fare i conti con un evento sportivo decisamente atteso. In realtà in programma ce ne sono due, in contemporanea, il che complica di certo i piani della Rai.

Milly Carlucci contro Napoli e Inter

È di oggi la notizia di un cambio di programmazione decisamente importante. Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23. Al fine di rispettare la contemporaneità, cruciale nella lotta scudetto, ancora aperta all’ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre scenderanno in campo alle 20:45.

Di fatto andranno a occupare il preserale, per poi raggiungere la fascia prime time, quella di Sognando Ballando, appunto. Il tutto al fine di tutelare i nerazzurri, che il 31 maggio prossimo si giocheranno la finale di Champions League contro il Psg. Seconda chance in tre anni e, ovviamente, la Lega di Serie A tenta di tutelare la nostra rappresentante.

Flop di ascolti

Qualcosa del genere è già accaduto recentemente. La precedente puntata di Sognando Ballando si è infatti scontrata con un match di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Nello specifico parliamo del match trasmesso da Rai 1, che ha visto l’italiano in campo contro Paul.

In termini di ascolti non c’è stata partita, quasi come sulla terra rossa. Sinner ha trionfato e, guardando al solo podio, ecco i dati:

Sinner-Paul, Internazionali di Tennis di Roma – 25%;

Sognando Ballando – 15,4%;

Tradimento – 14,9%.

Una sfida interna, considerando la messa in onda di entrambi gli eventi su Rai 1. In quell’occasione il palinsesto non è stato modificato e il rinvio del programma ha seriamente danneggiato il lavoro della Carlucci.

Cambio di palinsesto

Difficile pensare che Milly Carlucci possa apprezzare l’idea di veder sacrificato il suo show all’altare della lotta scudetto. Napoli-Cagliari e Como-Inter saranno viste su Dazn da milioni di persone. Basti considerare l’interesse spasmodico dei tifosi per i biglietti della gara del Maradona. Quest’oggi, quando sono stati messi in vendita e hanno fatto registrare un rapido sold out, in coda su Ticketone c’erano più di 400mila persone.

Ai tifosi delle quattro squadre si aggiungono poi gli appassionati di calcio, pronti ad assistere in diretta all’ultimo atto di una battaglia durata 38 partite (compresa quest’ultima). Una sfida impari, dunque, che potrebbe spingere la Rai a cambiare il proprio programma. Magari un film al posto di Sognando Ballando, anche se non è da escludere uno scontro diretto.

Considerando i grandi incastri del palinsesto della rete, infatti, riuscire a rinviare di una settimana la conclusione dello show non sarebbe facile. Siamo dunque in attesa di aggiornamenti ma, di certo, questo cambio di programma (si ipotizzavano anche giovedì o sabato) ha generato un profondo caos.