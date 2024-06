Simona Branchetti, imbarazzo a Pomeriggio 5 News: lite in diretta

Fonte: Getty Images Simona Branchetti

Momenti di grande tensione a Pomeriggio 5 News, il programma estivo condotto da Simona Branchetti che approfondisce tematiche di cronaca, costume e spettacolo. Durante la puntata, la conduttrice si è collegata in diretta con un’inviata per parlare di un caso di cronaca nera avvenuto a Mascali, un piccolo paesino del catanese. L’intervista a un amico della vittima è però degenerata, costringendo la Branchetti a prendere provvedimenti.

Simona Branchetti, il litigio in diretta a “Pomeriggio 5 News”

Non è sempre facile mantenere le redini di una diretta, soprattutto quando accadono fatti difficili da prevedere. È quello che è accaduto a Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News, il programma estivo contenitore spin off di del Pomeriggio 5 di Myrta Merlino che, tra i tanti temi trattati, si occupa anche di fatti di cronaca. La conduttrice ha dovuto assistere e gestire un litigio tra due persone durante un collegamento per un fatto di cronaca nera accaduto a Mascalli.

Lì, un violento litigio tra vicini di casa è finito nel peggiore dei modi. Due uomini, Giampiero e Antonio, hanno cominciato a discutere in modo molto accesso, tanto da arrivare a una colluttazione divenuta fatale per Antonio. Durante la discussione Giampiero ha estratto delle forbici e colpito Antonio per via di alcuni commenti che la vittima avrebbe fatto in merito alla figlia di Giampiero, accusandolo di non essere un buon padre viste alcune amicizie della ragazza. Un commento che ha acceso una reazione furibonda, finita con diverse ferite al collo e al torace.

Pomeriggio 5 News ha voluto provare a scoprire di più sui motivi legati all’aggressione: in collegamento dal paese, l’inviata del programma ha intervistato Fabio, un amico della vittima, che ha cercato di riportare la sua verità: “Abbiamo scoperto che c’era dell’altro. I motivi erano altri, c’è una ragazza, quella della vittima, che…”.

Nemmeno il tempo di finire la frase, che all’interno dell’inquadratura è apparsa proprio la compagna della vittima, visibilmente agitata e pronta a zittire l’intervistato. A quel punto Fabio si è rivolto alla donna con toni accesi: “Io posso parlare. Tu vuoi dirmi che quella che usciva l’altra sera di qua con gli occhiali da sole non eri tu?! E allora? Io parlo e so anche quello che dico. Bevi di meno, vedi di bere meno ubriaca!”

L’intervento di Simona Branchetti

Una situazione decisamente fuori controllo, davvero complicata da gestire in diretta per l’inviata. Proprio per questo motivo, Simona Branchetti ha deciso di provare a prendere in mano la situazione, cercando di calmare gli animi dallo studio. “Adesso, così no. Giuliana, lasciamo stare. Si è calmato Fabio? Se la signora vuole intervenire bene, ma gli insulti in diretta no. Se lei vuole dare la sua versione dei fatti per noi va benissimo e la ascoltiamo. Secondo Fabio c’era una rivalità tra questi due signori, lei ribadisce che c’era questo.”

A nulla, però, è servito l’intervento della conduttrice: i due hanno continuato ad agitarsi e inveire l’uno contro l’altra, impedendo all’inviata di proseguire nell’intervista. Un momento di grosso imbarazzo, che ha portato la Branchetti a decidere di chiudere il collegamento per evitare ulteriori problemi.