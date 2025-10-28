Le serie tv da non perdere a novembre 2025

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA La stagione 5 di "Stranger Things" tra le serie imperdibili di novembre

Novembre si fa davvero interessante per gli appassionati di serie tv: sul piccolo schermo e sulle piattaforme arrivano attesissimi ritorni per tutti i gusti.

Che tu voglia una dose di adrenalina, un pizzico di commedia o un tuffo nostalgico nel soprannaturale, prepara il pop corn, trova il divano più comodo e scegli dove iniziare: ecco le serie tv che, secondo noi, non ti puoi perdere a novembre.

Le serie tv in uscita a novembre 2025

“Squid Game: La sfida 2”, 4 novembre

Dal 4 novembre torna su Netflix Squid Game: La sfida, il reality show che ha saputo trasformare il successo della serie in un format avvincente e seguitissimo. Dopo la prima edizione ecco il secondo capitolo pronto a riaprire le danze con nuovi concorrenti, nuove prove e nuove regole.

Saranno in 456 a sfidarsi, proprio come nella serie originale, e in palio ci sono ben 4,56 milioni di dollari: una cifra che rende la competizione ancora più spietata. L’atmosfera resta quella che abbiamo imparato a conoscere nella serie e nella prima stagione del reality: tensione, strategia e colpi di scena, ma con la curiosità di scoprire quali saranno i nuovi giochi capaci di mettere alla prova i partecipanti.

“Call My Agent Italia 3”, 14 novembre

Su Sky e NOW torna la terza stagione di Call My Agent – Italia, la versione italiana della fortunata serie francese che porta dietro le quinte del mondo dello spettacolo tra telefonate frenetiche, trattative impossibili e star da gestire. L’agenzia è di nuovo al centro delle storie, con gli agenti Lea (Sara Drago), Gabriele (Maurizio Lastrico) e Vittorio (Michele Di Mauro), che si muovono tra il ruolo di manager, confidenti e psicologi dei loro artisti.

Accanto a loro ritroviamo gli assistenti Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto), oltre ai ritorni di Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli come Luana Pericoli e Corrado Guzzanti.

Ma la vera chicca restano gli ospiti speciali: da Luca Argentero a Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti, da Stefania Sandrelli al cast di Romanzo Criminale – La serie, senza dimenticare Miriam Leone, Ficarra & Picone e i camei di Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino. Una galleria di volti noti che rende questa terza stagione ancora più frizzante e irresistibile, perfetta per chi ama le commedie pop e ironiche che giocano con il mondo delle celebrity.

“Un Professore 3” 20 novembre

Dal 20 novembre su Rai 1 torna Un Professore, con il terzo capitolo delle vicende del prof. Dante Balestra e della sua classe. Dopo i colpi di scena della seconda stagione, ritroviamo i ragazzi ormai vicini alla maturità e alle scelte decisive per il loro futuro tra amicizie, amori e fragilità tipiche di quell’età.

Ma anche per Dante, interpretato da Alessandro Gassmann, le sfide non mancano: il professore si trova a fare i conti con nuove dinamiche familiari e sentimentali, mentre il suo passato torna a bussare alla porta.

“Stranger Things 5” prima parte, 27 novembre

Il 27 novembre arriva su Netflix la prima parte della quinta stagione di Stranger Things: quattro episodi che aprono il gran finale della serie cult, destinato a chiudersi con otto puntate in totale.



È l’inizio della fine per la saga che ha definito un’intera generazione, tra atmosfere anni ’80, minacce sovrannaturali e amicizie indissolubili. In questi nuovi episodi la posta in gioco è più alta che mai: i misteri si fanno più oscuri, le emozioni più intense e i colpi di scena non mancheranno.

Nostalgia e suspense si mescolano ancora una volta rendendo questa stagione un appuntamento imperdibile per chi ha seguito la serie fin dall’inizio, ma anche per chi vuole finalmente scoprire perché Stranger Things è diventata un fenomeno globale.