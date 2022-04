Serale di Amici, anticipazioni della quinta puntata: eliminato e ospiti

Le coppie più belle nate ad Amici di Maria De Filippi (e quali resistono)

Sabato 16 aprile ad attenderci c’è la quinta puntata del Serale di Amici: il talent show condotto da Maria De Filippi si sta avviando verso la finale, che vedrà trionfare solo uno dei ragazzi in gara.

Il quinto appuntamento, che andrà in onda sabato sera in prima serata su Canale 5, è già stato registrato e sul web sono già arrivate le prime anticipazioni, dall’eliminato della serata agli ospiti più amati: ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata.

Amici, quinta puntata del serale: chi è stato eliminato

Appuntamento sabato 16 aprile a partire dalle 21.15, su Canale 5, con la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, registrata giovedì 14 aprile. A far conoscere i dettagli dell’appuntamento sono stati il profilo Twitter di Amici News e il sito Il Vicolo delle News. Per i talentuosi ragazzi della scuola ormai la finale è sempre più vicina: manca poco più di un mese alla conclusione del loro percorso nello show, che vedrà trionfare solo uno degli allievi in gara.

Nel frattempo il gruppo si sta assottigliando sempre più, e puntata dopo puntata sono a rischio coloro che finora sono stati considerati da molti i più forti.

Stando alle anticipazioni trapelate dalla registrazione del quinto appuntamento del talent show, sarà un solo allievo (e non più due come nelle scorse puntate) a dover lasciare definitivamente il programma. A finire a rischio eliminazione al termine delle tre manche di sfida tra le squadre in gara, e quindi a sfidarsi al ballottaggio finale per l’eliminazione, sono la ballerina pupilla di Alessandra Celentano e l’allievo più promettente di Veronica Peparini, rispettivamente Carola Puddu e Dario Schirone.

A stabilire il vincitore del ballottaggio combattuto tra i due ballerini, sono i tre giudici del serale, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. La prima si è esibita sulle note di I wanna Dance with Somebody, in una coreografia con punte e scarpe da ginnastica, mentre il secondo ha portato in scena Brividi di Mahmood e un mashup della siglia di Mr Bean, esibendosi anche con il pupazzo della famosa serie. Le votazioni dei giudici salveranno Dario, decretano di fatto l’uscita di Carola Puddu dal programma di Maria De Filippi.

Pare che però questo verdetto abbia già scatenato polemiche in social tra i telespettatori, che hanno già accusato la giuria di aver impoverito il circuito di danza con l’eliminazione di una ballerina fin troppo valida per uscire.

Amici, gli ospiti della quinta puntata

Anche questa quinta puntata del serale di Amici vedrà, tra un guanto di sfida e un altro, l’esibizione degli ospiti in programma. In studio, come negli appuntamenti andati in onda nelle scorse settimane, vedremo un gradito ritorno in studio: saranno presenti i Follya.

Se il nome vi suona nuovo, non preoccupatevi: si tratta degli ex Dear Jack, il primo gruppo a essere ammesso nel talent di Maria De Filippi nel lontano 2013, e che ha conquistato il premio della critica. Nel 2015, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, la band si è sciolta ed è da poco tornata insieme ma con membri diversi, mantenendo il frontman Alessio Bernabei.