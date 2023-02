Scoppia il caso Gino Paoli: la figlia di Little Tony pretende le scuse

Le parole di Gino Paoli al Festival di Sanremo hanno scatenato un vortice di polemiche e commenti, e anche la figlia di Little Tony non ne è rimasta indifferente. Gli aneddoti sul papà, raccontati nella serata finale dalla voce di Sapore di sale, non sono affatto piaciuti ed è arrivata la secca replica nel corso di un’intervista a Storie Italiane. Non ha solo definito “fuori luogo” ed “inappropriata” l’uscita di Paoli, ma da lui pretenderebbe ora anche delle scuse pubbliche.

Bufera su Gino Paoli: interviene la figlia di Little Tony

Scoppia il caso su Gino Paoli e sul suo intervento al Festival di Sanremo 2023, nel corso della serata finale. Il cantautore è stato uno dei super ospiti e, sul palco dell’Ariston, si è esibito sulle note dei suoi più grandi successi lasciandosi andare anche a qualche aneddoto. A tu per tu con Amadeus e Gianni Morandi, l’artista ha rievocato i vecchi tempi rivelando qualche retroscena su un illustre collega. “Il bello è stato Little Tony. Era venuto a fare il Cantagiro, poi è tornato a casa e la donna che aveva, aveva fatto un po’ di amici in casa di Tony”.

Le voci del presunto tradimento della donna di Little Tony hanno provocato il brusio del pubblico, con Gianni Morandi che, imbarazzato, ha cercato di stemperare la situazione: “Ma non si possono dire queste cose”. Gino Paoli ha però rimarcato il concetto, spiegando: “Little Tony è venuto fino dove cantavo e mi ha detto: ‘Come si fa quando una donna ti tradisce?‘. Vieni da me a chiedermi una cosa così?”.

Le dichiarazioni del cantante hanno smosso gli animi di numerose persone vicine a Little Tony, compresa la figlia Cristiana Ciacci. Intervenuta questa mattina a Storie Italiane, la donna si è dissociata dall’intervento di Gino Paoli a Sanremo condannandolo: “Penso sia stato chiaro quello che ha detto: l’ho trovata una cosa brutta, di cattivo gusto, indelicata, inappropriata“.

Cristiana Ciacci contro Gino Paoli: “Uscita fuori luogo”. E chiede le scuse

Cristiana Ciacci è rimasta colpita dalle illazioni di Gino Paoli su papà Little Tony. A Storie Italiane ha rincarato la dose contro il cantante: “Parlava di una persona che non c’era più, che non poteva controbattere o smentire, o confermare qualora fosse stato, ma non credo. Quindi l’ho trovata un’uscita fuori luogo. Il pubblico dei social, tutti i fan di papà, le persone che lo amano non fanno altro che scrivere in continuazione, perché ci sono rimasti male, come me”.

Secondo lei, infatti, è stata un’uscita inadeguata e probabilmente non veritiera: “Avrebbe potuto raccontare mille altri aneddoti, anche divertenti e ironici, su papà. Non capisco questa scelta di raccontare una cosa che non so se sia vera o meno, ma anche fosse stata vera, totalmente indelicata, inappropriata e fuori luogo. Ci sono rimasta male”.

Infine, Cristiana Ciacci rimarca l’affetto che la memoria del padre sta ricevendo in queste ore e pretende scuse pubbliche da parte di Gino Paoli: “Centinaia di messaggi arrivano sulle nostre pagine. Tanti commenti che davano contro Gino Paoli: non capisco perché sia scivolato su una cosa del genere. Mi farebbero piacere delle scuse pubbliche, come pubblica è stata l’offesa. Mi è sembrata una chiacchiera da bar portata sulla serata finale del Festival di Sanremo, che si vede in tutto il mondo”.