Come sempre, Sanremo porta con sé tutta una serie di polemiche. La kermesse non potrà mai riuscire a mettere d’accordo tutti, spettatori e critici. Ciò che generalmente accade, però, è che l’intero Paese parla di questo spettacolo. Nel bene o nel male, è il topic di febbraio (e non solo).

Anche Alfonso Signorini ha detto la sua e lo ha fatto attraverso Chi, rispondendo alla lettera di una lettrice. Il perfetto spunto per poter affrontare il tema. Che dire, non sono mancate le frecciatine alla gestione dello spettacolo all’Ariston.

Una lettera polemica

Una lettrice di Chi ha inviato una lettera a tema Sanremo, che in redazione ha avuto particolare risalto. La donna si interroga sul motivo dello sfoggio forzato di alcune fisicità all’Ariston. Nel corso della kermesse musicale si dovrebbero valutare le canzoni e l’aspetto estetico dell’artista è cosa da ignorare, quasi.

Un pensiero così espresso: “Quanti artisti a petto nudo. Se non li ha visti, glielo dico io: tanti! È la nuova moda acchiappavoti? Li ho guardati volentieri, bei ragazzi muscolosi e depilati. Mi sono anche chiesta, però, ‘mi piacevano le loro canzoni?’. Sarò sincera: così così”.

I ragazzi a petto nudo oggi come le starlette vestite da “sex bomb” ieri, sottolinea. Una visione delle cose che coincide in maniera quasi perfetta con quella di Alfonso Signorini. Il ben noto conduttore è stato impegnato in una sfida di ascolti, impari, con il Sanremo di Carlo Conti, e ne ha di cose da dire.

Alfonso Signorini su Sanremo 2025

Non un bello spettacolo per le orecchie. Ecco come riassumere in pochissime parole l’opinione del direttore di Chi in merito ad alcuni Big scelti dal direttore artistico per l’edizione del Festival di quest’anno.

“Più che Sanremo sembrava il casting di Baywatch”. Ecco, al netto di quanto potessero essere intriganti alcuni corpi mostrati, dovrebbe essere il brano a trionfare sul palco e non chi lo propone. In alcuni casi è ammessa la parità di voto ma stavolta, ha evidenziato Signorini, è risultata chiara la strategia attuata.

“Il solito vecchio trucco della distrazione di massa. Se la canzone non colpisce, lo fanno gli addominali”. Si è poi cimentato in un facile paragone con le edizioni passate. Un modo per evidenziare come le sue parole non fossero esclusivamente rivolte a Conti, bensì a un intero sistema: “Una volta c’era Belen, con la sua farfallina, oggi abbiamo i bicipiti e la collana di Tony Effe. Per il prossimo Festival di Sanremo cosa si inventeranno?