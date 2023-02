Sanremo 2023, Madame svela cosa è successo davvero dietro le quinte

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Il Festival di Sanremo si è appena concluso, ma le voci sulla chiacchieratissima kermesse musicale continuano a tenere banco sui social (e non). Come sempre polemiche e imprevisti la fanno da padroni.

E così durante la serata della semifinale un retroscena ha infiammato le piattaforme: secondo i più informati infatti pare che Madame e Anna Oxa abbiano litigato dietro le quinte arrivando a lanciarsi contro bicchieri pieni d’acqua. A svelare cosa è successo davvero ci ha pensato la giovane rapper, che con un tweet ha messo a tacere ogni pettegolezzo.

Cosa è successo davvero tra Madame e Anna Oxa a Sanremo: parla la giovane rapper

Come ogni edizione che si rispetti, anche quest’anno il Festival di Sanremo non è stato risparmiato da polemiche e imprevisti. Basti pensare a Blanco, che durante la prima serata della kermesse ha spaccato gli arredi sul palco, distruggendo le decorazioni floreali che facevano da sfondo alla sua esibizione; o al bacio di Rosa Chemical a Fedez, che in tantissimi suppongono fosse un siparietto programmato (anche se nel frattempo il rapper è sparito dai social).

Tra gli episodi più chiacchierati della 73esima edizione del Festival rientra anche la presunta lite tra Madame e Anna Oxa. Durante la serata della semifinale – quella delle cover – si è parlato di un’accesa discussione dietro le quinte tra due degli artisti in gara. Sui social si sono diffuse a macchia d’olio informazioni più o meno veritiere sulla questione, mentre circolavano sui social le iniziali delle due cantanti coinvolte, A e M, che tutti hanno individuato come Anna Oxa e Madame.

Secondo le indiscrezioni, le due cantanti avrebbero perso il controllo, tanto da lanciarsi contro bicchieri pieni d’acqua. A quanto pare però si è trattato solo di pettegolezzi infondati: a smentire la vicenda ci ha pensato prima la Oxa, che su Facebook ha pubblicato un post in merito, e poi Madame, che con un tweet ha voluto mettere a tacere ogni dissapore.

“Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”, ha scritto la giovane rapper.

Madame, i ringraziamenti ad Amadeus sul palco dell’Ariston

La partecipazione di Madame a questa edizione del Festival non è certo partita con i migliori auspici: la giovane è stata travolta dalla bufera dell’inchiesta sui Green Pass falsi, vicenda che ha messo anche in discussione la sua partecipazione alla kermesse.

Per questo motivo, durante la serata della finale Madame ha voluto ringraziare Amadeus per avere sempre creduto in lei: “È stato un Sanremo molto difficile – ha ammesso con la voce rotta dal pianto – perché per fare 100 metri ne ho corsi 1000, ma sono molto felice e devo ringraziare Amadeus. Senza di lui che ha creduto in me così tanto non avrei fatto tutto ciò”. Un momento di grande commozione sul palco dell’Ariston: alla fine il conduttore e la giovane si sono abbracciati senza nascondere la loro emozione.