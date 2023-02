San Valentino amaro al GF Vip 7 per Giaele De Donà: la spiazzante lettera dal marito

Fonte: IPA Giaele De Donà, l'inaspettata lettera del marito

Quella di lunedì sera doveva essere una puntata del GF Vip tutta dedicata all’amore e invece fin dal suo incipit è stata una serata più che altro dedicata alle crisi di coppia.

Dopo l’annuncio tra le lacrime di Giulia Salemi, che ha ammesso con grande dolore di essere in un momento molto delicato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, Giaele De Donà ha ricevuto una lettera dal marito Bradford Beck davvero spiazzante.

GF Vip 7, San Valentino amaro per Giaele De Donà: la lettera del marito

Proprio nella puntata del Grande Fratello Vip che avrebbe dovuto essere dedicata all’amore per via dell’imminente San Valentino, sono state invece le crisi di coppia le vere protagoniste della serata.

Ad aprire il programma, infatti, sono state le parole di Giulia Salemi, visibilmente provata, che hanno confermato essere veritiere le voci della crisi con Pierpaolo Pretelli.

Con l’andare avanti della trasmissione una doccia freddissima è arrivata per Giaele De Donà a cui è stata letta la spiazzante lettera del marito Bradford Beck con cui è sposata da un anno.

“Cara Giaele, volevo augurati un felice San Valentino e un primo anniversario di un anno” ha scritto l’imprenditore “Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza, tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo”.

“É stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati” ha chiarito Brad spiegando il vero motivo per cui non si è mai fatto vedere in questi cinque mesi di Grande Fratello Vip “Se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia scaduto nello show, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero sembrare controproducenti per il nostro matrimonio”.

Le parole di Brad, decisamente dolci amare, hanno scosso non poco Giaele che ha voluto immediatamente controbattere alle “accuse” in diretta.

“Sicuramente all’inizio non mi sono comportata bene” ha ammesso la Vippona “Poi però penso di essere stata rispettosa nei suoi confronti. Mi sono allontanata da Antonino”.

“Secondo me Brad è così duro” ha provato a darsi una spiegazione la concorrente “perché è rimasto scottato per le cose che ho detto su Antonino. Si è sentito come se il mio sentimento stesse passando e il mio amore per lui stesse finendo. Lo capisco che non deve essere stato facile. Vorrei dirgli che dopo cinque mesi che non ci vediamo quello che vorrei è avere un confronto maturo con lui. Ho bisogno di vederti in faccia, di sentire la tua voce e il tuo affetto”.

GF Vip 7, Giaele De Donà: l’amore libero con Brad

Nonostante siano, appunto, circa cinque mesi che Giaele non vede il marito Brad, non è la prima volta che l’imprenditore bacchetta epistolarmente la moglie per i suoi comportamenti al Grande Fratello Vip, riferendosi palesemente all’attrazione che la De Donà ha ammesso di avere per Antonino.

La gelosia di Brad può sembrare alquanto incoerente con l’amore libero su cui è basato il suo matrimonio con la De Donà. L’influencer è modella ha, infatti, più volte sottolineato che la sua relazione è anticonvenzionale: “Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto. Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so. Se non ci sono sentimenti, per me va bene”.

Ed è forse proprio questo il punto della delusione di Brad: ha capito che Giaele provava (o prova?) dei sentimenti per Spinalbese.