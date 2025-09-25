Sal Da Vinci, il concerto non va in onda stasera: Mediaset cambia programmazione

Sal Da Vinci non andrà in onda il 25 settembre su Canale 5 e la prima serata sarà sostituita da episodi speciali della soap turca La Notte nel Cuore

IPA Sal Da Vinci non va in onda, cosa è successo

A sorpresa, Mediaset ha modificato il palinsesto del 25 settembre: al posto del concerto-evento di Sal Da Vinci in diretta da Napoli, questa sera Canale 5 trasmetterà una puntata straordinaria della soap opera turca La Notte nel Cuore. Insomma, trattasi di un cambio dell’ultimo minuto: l’appuntamento musicale con il cantautore partenopeo è stato annullato e spostato a data da destinarsi .

Perché il concerto di Sal Da Vinci non va in onda su Canale 5 il 25 settembre 2025

Mediaset ha effettuato un vero cambio di programma dell’ultimo minuto per la serata di giovedì 25 settembre. Al posto del concerto di Sal Da Vinci (registrato a Piazza del Plebiscito a Napoli) andranno eccezionalmente in onda tre episodi inediti di La Notte nel Cuore.

La soap turca, solitamente trasmessa di domenica, verrà raddoppiata in prima serata per questa occasione speciale. I palinsesti aggiornati mostrano chiaramente la scelta di Canale 5: la rete punta tutto sulla soap opera, proponendola in blocco e in fascia di massimo richiamo, mentre il concerto di Sal Da Vinci scivola via dal palinsesto, quasi come se fosse stato cancellato all’improvviso.

Un cambio così improvviso e deciso rende bene l’idea: la rete sembra voler mettere da parte l’evento musicale per puntare sulla fiction turca. Forse Mediaset prova a tenere stretto il pubblico del prime time.

Sal Da Vinci, il concerto rimandato a data da destinarsi: le ultime novità

Dietro il cambio di palinsesto c’è la sfida degli ascolti con Rai 1. Giovedì 25 settembre Rai 1 trasmette in prima visione la nuova fiction La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi.

Per contrastare questo lancio, Mediaset ha deciso di puntare su un cavallo di battaglia già collaudato, schierando La Notte nel Cuore al giovedì.

Non è un caso: gli show musicali del giovedì su Canale 5 non stavano brillando in termini di ascolti nelle ultime settimane (circa 1,4-1,5 milioni di spettatori, intorno al 10-12% di share), mentre La Notte nel Cuore è seguita abitualmente da oltre 2 milioni di spettatori. Per questo motivo probabilmente i vertici Mediaset stasera vogliono giocare sul sicuro, schierando la soap per non lasciare strada libera al concorrente Rai.

La Notte nel Cuore sostituisce Sal Da Vinci: cosa vedremo stasera su Canale 5

La Notte nel Cuore (titolo originale Siyah Kalp) è la soap opera turca che ha preso il posto del concerto di Sal Da Vinci. Protagonisti della serie sono gli attori Aras Aydin (nel ruolo di Nuh) e Hafsanur Sancaktutan. In Turchia la fiction è stata trasmessa fino a maggio 2025 con 34 puntate da circa 130 minuti ciascuna, poi rimontate in episodi da 45 minuti per il pubblico internazionale .

Solitamente La Notte nel Cuore va in onda la domenica in prima serata con tre episodi consecutivi. Grazie ai buoni ascolti (oltre 2 milioni di spettatori di media), la serie è ormai uno dei cavalli di battaglia di Canale 5.

Questa sera, in via del tutto eccezionale, il pubblico potrà seguire un doppio appuntamento speciale con Nuh, Cihan e gli altri protagonisti al posto del concerto di Sal Da Vinci.