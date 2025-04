Il palinsesto di Mediaset cambia per le vacanze di Pasqua: cosa va in onda nei giorni festivi

Fonte: IPA Ilary Blasi

La Pasqua è il momento perfetto per rallentare, godersi un po’ di relax e, perché no, ritrovare anche il piacere di una bella serata davanti alla tv. E Mediaset lo sa bene. Per questo ha preparato una programmazione speciale che accompagna gli spettatori lungo l’intero weekend pasquale, con film indimenticabili, storie familiari, appuntamenti imperdibili e qualche piccola sorpresa. Dalle emozioni della fede ai grandi classici del cinema italiano, dalle storie d’amore ai film per i più piccoli: ce n’è davvero per tutti i gusti.

La programmazione Mediaset per Pasqua

Si comincia già venerdì 18 aprile con un titolo che da anni rappresenta un simbolo delle festività pasquali: Il re dei re. In onda su Rete4 in prima serata alle 21,30, il film diretto da Nicholas Ray è una rilettura ispirata ai Vangeli: un appuntamento che si rinnova, come una tradizione, e che apre ufficialmente il lungo weekend di festa. La pellicola prende il posto di Quarto Grado, che non va in onda.

La vigilia di Pasqua, sabato 19 aprile, le Reti Mediaset trasmettono una maratona di contenuti per grandi e piccini. Si parte all’alba, alle 5,40 su Italia1, con Visti dal cielo – Misteri di questo mondo, un viaggio suggestivo tra scienza, natura e spiritualità. Nel pomeriggio, su Canale5, spazio a Le storie di Verissimo, una selezione dei momenti più emozionanti raccolti da Silvia Toffanin nel corso dell’anno. Per l’occasione non ci sarà una nuova puntata, ma i racconti resteranno protagonisti anche in replica.

La sera, invece, si divide tra emozione, risate e un pizzico di nostalgia. Su Canale5 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, mentre Italia1 propone due pellicole a misura di famiglia: Clifford – Il grande cane rosso alle 21,25 e, a seguire, Immagina che, con Eddie Murphy. Rete4 risponde con una vera e propria perla del cinema italiano: Il compagno Don Camillo, in onda alle 21,30, che riporta sullo schermo l’indimenticabile coppia Gino Cervi e Fernandel in una delle loro avventure più amate.

I programmi di Pasqua

La domenica di Pasqua, 20 aprile, si apre nel segno della spiritualità con la trasmissione della Santa Messa su Canale5 alle 10,00. Nel pomeriggio tornano Le storie di Verissimo, e in prima serata è tempo di romanticismo con Marry Me – Sposami, una commedia sentimentale con Jennifer Lopez che scalda il cuore con leggerezza e musica. Su Rete4, invece, spazio a un grande classico del cinema per ragazzi: Il piccolo Lord, in onda alle 21,30, seguito dalla visione notturna di Prova a prendermi, il thriller firmato Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, perfetto per chi ama le storie avvincenti fino all’ultimo minuto.

E quando arriva il lunedì di Pasquetta, 21 aprile, Mediaset non si ferma. Anzi, si trasforma in una compagnia ideale per chi ha scelto di restare a casa o per chi rientra da una gita fuori porta. Su Canale5, la giornata parte alle 8,35 con Slava, storia di un lupo, un racconto intenso e poetico. Nel pomeriggio, niente Uomini e Donne né Amici, ma una nuova fascia di programmazione che si apre con la serie The Family, prosegue con The Couple – Una vittoria per due e culmina con un film della saga firmata Rosamunde Pilcher, Il destino di Amy.

In prima serata, sempre su Canale5, torna The Couple con una nuova puntata, mentre Italia1 rispolvera l’azione e l’adrenalina di Spider-Man 3, l’ultimo capitolo della trilogia firmata Sam Raimi. Su Rete4, infine, il lunedì sera è all’insegna del grande cinema italiano con Johnny Stecchino, la commedia cult di Roberto Benigni che non smette mai di divertire.