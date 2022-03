Pechino Express, silurate subito le due TikToker: “Pronte a rifarlo”

Pechino Express 2022, le coppie in gara, quando inizia e dove vederlo

Il treno di Pechino Express è partito: la prima puntata è andata in onda ieri sera Sky e in diretta streaming su Now. I telespettatori affezionati non hanno badato al cambio di canale (negli anni scorsi, infatti, andava in onda su Rai2), mentre altri si sono scatenati su Twitter criticando l’acquisizione Sky (che richiede un abbonamento per vedere la trasmissione). Nonostante ciò, il travel reality, sempre condotto da Costantino Della Gherardesca, ha conquistato dal primo istante grazie alle tante sorprese – oltre che ai personaggi divertenti coinvolti nella gara.

La prima coppia eliminata a Pechino Express 2022

Costantino Della Gherardesca segue le squadre lungo la Rotta dei Sultani e si diverte a commentare squadre composte con grande attenzione. Partendo subito dalle novità, ieri sera abbiamo visto la prima coppia eliminata da Pechino Express: è la squadra delle TikToker, formata da Anna Ciati e Giulia Paglianiti. Ieri le coppie hanno affrontato la prima tappa: 226 km con partenza da Mustafapasa, paesino nel cuore della Cappadocia (nella Turchia centrale), per arrivare prima nella città sotterranea di Mazi e poi a Sultanhani. Arrivati a destinazione, si è consumato il primo verdetto della gara: la prima coppia ad arrivare al traguardo è stata quella dei Pazzeschi, formata da Victoria

Cabello e Paride Vitale. Le ultime due classificate sono state gli Atletici, Alex Schwazer e Bruno Fabbri, e le TikToker, Anna Ciati e Giulia Paglianiti. Purtroppo per le ragazze, però, Victoria ha deciso che a continuare fossero gli Atletici.

Come ha commentato allegramente il conduttore, questa eliminazione è stata un po’ come la rivincita degli “adulti” sulla generazione Z. Anna e Giulia, inizialmente, hanno accolto la notizia in lacrime: la Cabello le ha escluse sostenendo fossero abbastanza giovani e con tanta vita davanti da potersi rifare. Le ragazze, a freddo, hanno commentato: “Siamo pronte a rifarlo”. Chi sono le TikToker? Anna Ciati (22 anni, di Besana Brianza) e Giulia Paglianiti (20 anni, di Limbiate), sono due grandi amiche influencer che, su TikTok, vantano oltre un milione di follower a testa. Giulia ha anche scritto un libro – chiamato Ho amato nel modo giusto? – nel 2021 in cui ha raccontato le delusioni, i tradimenti subiti e le sue reazioni ironiche alle difficoltà della vita. Anche Anna ha scritto un libro – intitolato Rosso Fuoco – che racconta un po’ di lei. Le due, affiatatissime, sarebbero state una squadra perfetta… se solo Victoria e Paride non le avessero fermate prima! La prova immunità, invece, è stata vinta dalla Mamma e figlia, formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, che pare pronta a tutto.

Pechino Express 2022: le squadre in gara

Le squadre di Pechino Express rimaste in gara sono 9:

Gli Atletici: Alex Schwazer e Bruno Fabbri

Padre e figlio: Ciro e Giovambattista Ferrara

Gli Scienziati: Barbascura X e Andrea Boscherini

I Fidanzatini: Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

I Pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale

Gli Sciacalli: Fru e Aurora Leone

Italia-Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes

Gli Indipendenti: Bugo e Cristian Dondi

Mamma e figlia: Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Di carne al fuoco, quindi, ce n’è veramente tanta.

L’itinerario di Pechino Express 2022

L’itinerario di quest’anno si svilupperà nel corso di 10 puntate e lungo la celebre Rotta dei Sultani: più di 7000 chilometri che si dipanano tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, con una scoppiettante finale nella futuristica Dubai. La puntata di ieri ha visto raggiungere la destinazione fissata a Mazi, dove le prime tre coppie

arrivate al traguardo hanno affrontato la prima prova immunità. Con un concorrente all’esterno a dare indicazioni tramite un walkie-talkie e una mappa e uno nell’interno della città sotterranea, “Padre e figlio”, “Mamma e figlia”‘e “Gli Sciacalli” hanno dovuto recuperare all’interno di cunicoli impervi gli ingredienti necessari per preparare la zuppa d’orzo turca: Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni hanno raccolto più ingredienti di tutti, aggiudicandosi la prova e potendosi poi godere un momento di relax all’interno di una spa. La corsa è ripartita verso Sultanhani, dove era fissato il traguardo della tappa sotto la bandiera all’interno del caravanserraglio. I Pazzeschi primi classificati, ultime due coppie arrivate Gli Atletici e Le TikToker.

L’itinerario è stato pensato per lasciarci tutti a bocca aperta – come sempre: tanto stupore per la scoperta, paesaggi poco noti ed esplorati e interazioni fortissime con culture e abitudini distanti da noi, ma con cui è possibile trovare una generosa collaborazione anche nelle condizioni più estreme. Anche quest’anno i partecipanti girano con un equipaggiamento minimo, contenuto in uno zaino, e 1 euro in valuta locale al giorno per persona per le spese. Un’avventura travolgente che termina con un premio finale, devoluto a una ONG che opera nei Paesi visitati.

L’interessante novità di questa stagione è che le coppie non solo si muoveranno in autostop e affronteranno duri percorsi a piedi, ma dovranno anche attraversare il deserto in dromedario e saliranno su treni, trattori, barche. Insomma, uno spettacolo da non perdere.