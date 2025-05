Pechino Express 2025, le pagelle della finale: Complici temibili fino alla fine (9), Medagliati coppia da oro (10 e lode)

Fonte: Ufficio stampa Sky I Medagliati a Pechino Express 2025

L’ultima puntata di Pechino Express 2025, andata in onda l’8 maggio, ha regalato ai fan dello show un finale all’altezza di una stagione piena di sfide e colpi di scena. La corsa conclusiva, con partenza dallo Skywalk Tower di Katmandu, non ha risparmiato nessuno: resistenza fisica, strategia e voglia di vincere sono stati messi alla prova fino all’ultimo metro.

I Complici, gli Estetici e i Medagliati si sono lanciati in imprese surreali: truccare asceti induisti, reclutare cantanti per Fatti mandare dalla mamma e distribuire yogurt ai passanti. Tutto per arrivare indenni al primo Tappeto Rosso, tappa intermedia che segna la prima eliminazione.

Da qui in poi la sfida si è fatta ancora più dura. Le due coppie rimaste in gara devono raggiungere un tempio trasportando un cesto con uno zaino legato alla testa, attraversando anche un ponte tibetano: un ostacolo non da poco per chi, come Gigi e Jury, soffre di vertigini. La corsa è testa a testa fino all’ultimo respiro, ma alla fine un solo team taglia per primo il traguardo. Ed ecco le nostre pagelle.

Costantino e Fru padroni di casa severi ma giusti (10)

Ancora una volta, Costantino e Fru si confermano la coppia perfetta per accompagnare i viaggiatori in questa avventura. Sempre ironici, a volte pungenti, ma capaci di spronare nei momenti giusti. Fru è il complice ideale nelle prove più bizzarre, soprattutto quelle legate al cibo o alla memoria.

Costantino resta il re del Libro e del Tappeto Rosso, capace di regalare parole bellissime per raccontare i retroscena emotivi di ogni coppia in gara. Padroni di casa severi ma giusti, di cui non possiamo più fare a meno.

I Medagliati coppia da oro! (10 e lode)

Jury Chechi e Antonio Rossi, anche in questa finale, continuano dritti per la loro strada senza badare ai condizionamenti esterni e alle sfortune che potrebbero minare il loro percorso di gara. Durante la corsa gli tamponano la macchina, toccano un motociclista e rischiano ancora una volta di litigare con i Complici.

Nonostante la sfortuna, entrano tra le due coppie che continuano la gara. Nella seconda parte tengono bene il gioco con la stessa spensieratezza e voglia di divertirsi che li ha contraddistinti nel corso di tutta la gara.

Jury riesce a sfidare le sue paure passando il ponte tibetano e la sfida di arrampicata dimostrando la costanza di un vero campione. Alla fine, il loro cuore e la loro umanità ripaga tutti gli sforzi: al tappeto rosso finale c’è una grande festa. La festa della loro vittoria: l’unica possibile. Bravi, belli e, ancora una volta, con una medaglia da riportare in Italia.

I Complici temibili fino alla fine (9)

Nel corso delle ultime tappe di Pechino, Dolcenera e Gigi hanno fatto capire agli altri concorrenti che sono una delle coppie da battere. Anche nel corso della finale non si smentiscono: partono per primi, velocissimi, e macinano le prime prove riuscendo ad allontanare gli avversari tanto da arrivare primi al Tappeto Rosso intermedio.

In una gara che continua a vederli determinati e pronti a portarsi a casa la vittoria, la coppia ha continuato a farsi vedere per come è: a tratti troppo competitiva, ma comunque molto in sintonia e capace di farsi sentire nonostante dei validissimi avversari. Non riescono però a battere l’ultimo tappeto, diventando ufficialmente i secondi qualificati dell’edizione e perdendo la possibilità di ballare nel rito della vittoria. “Balleremo nella vita” dice Dolcenera che, nella gara, non ha mai smesso di cantare e farsi ispirare dalla musica.

Gli Estetici a un passo dalla vittoria (8)

Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono ufficialmente la quota belli che ballano di questa edizione di Pechino Express. Nel corso della puntata finale, iniziano il loro percorso con una penalità data dai Complici: 50 giri della torre di Katmandu che accettano senza polemiche, con grinta, correndo anche insieme a Costantino.

Perdono però tempo durante le missioni e non riescono a portare a termine la prima parte del percorso con la velocità necessaria. Una situazione che non li favorisce: arrivano così al primo Tappeto in ritardo, e si fermano lì.

Un vero peccato per un coppia che, per noi, ha saputo farsi scoprire a poco a poco. Inizialmente un po’ patinati, ogni tappa gli ha permesso di aprirsi al mondo e agli spettatori sfoggiando sfaccettature ironiche, gentili e umanissime di due ragazzi che possono vantare molto di più che la bellezza esteriore. Vincenti in tante puntare, forse si portano a casa qualcosa di meglio di una medaglia. Ricordi bellissimi, come quelli con il loro dolcissimo cane Botox.