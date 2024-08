Pechino Express 2025, cast: chi sono i Vip della nuova edizione

Fonte: Getty Images Chi parteciperà al programma presentato da Costantino Della Gherardesca, Pechino Express

Manca ancora tantissimo tempo, mesi, ma per gli appassionati del programma il conto alla rovescia per la nuova edizione di Pechino Express è iniziato. Lo show di Sky Uno, condotto dall’irriverente Costantino Della Gherardesca, torna con un cast che promette di regalare sorprese, discussioni e, perché no, qualche colpo di scena.

Le indiscrezioni sui vip in lizza per partecipare stanno già infiammando il dibattito, mentre la produzione sembra aver puntato su una miscela esplosiva di volti noti e personaggi inaspettati.

Il ritorno dei reality e i volti noti in lizza

Mentre i grandi reality della stagione televisiva tornano prepotentemente alla ribalta per esempio con i possibili protagonisti della nuova stagione del Grande Fratello, Pechino Express non resta a guardare. Le voci su chi si metterà in gioco nella competizione stanno già rimbalzando tra i fan, ansiosi di sapere chi saranno i nuovi protagonisti del viaggio più estremo della televisione italiana. Se l’anno scorso il pubblico ha visto trionfare abbastanza facilmente i fratelli Carrara, quest’anno vorremmo vedere una battaglia senza esclusione di colpi con un finale non già scritto.

Le prime notizie parlano di una selezione che mescola con astuzia diversi mondi dello spettacolo. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, reduci dall’esperienza nel Grande Fratello, sarebbero tra i nomi più papabili per questa edizione. Due personaggi che, già sotto i riflettori del reality, hanno dimostrato di avere la tempra necessaria per affrontare un percorso tutt’altro che agevole.

Ma non finiscono qui le sorprese. Tra i partecipanti si vocifera della presenza di due giovani stelle della musica italiana, Lda e Aka7even, entrambi lanciati dal celebre talent show Amici di Maria De Filippi. Sarebbero loro a portare una ventata di energia e, perché no, qualche inaspettata alleanza o rivalità.

Le sorprese non mancano: Ronn Moss, Alessandro Greco e altri possibili partecipanti

Le voci di corridoio sono già scatenate anche su altri nomi. Uno dei più chiacchierati è quello di Ronn Moss, il celebre Ridge della soap Beautiful. Se l’icona delle telenovelas decidesse davvero di partecipare, sarebbe uno dei colpi più clamorosi dell’edizione.

Un altro volto televisivo che potrebbe sorprendere è Alessandro Greco. Il conduttore, noto per il suo stile garbato e ironico, potrebbe mostrare un lato più avventuroso in un contesto che di solito premia il coraggio e la capacità di adattamento. E non è tutto: si parla anche di Francesco Gullo, ex calciatore, pronto a lasciare i campi di gioco per affrontare un’avventura decisamente diversa.

Una coppia che farebbe parlare, e non poco, è quella composta dai comici Frank Matano e Matteo Martinez. L’umorismo che li caratterizza potrebbe regalare momenti esilaranti.

Edoardo Tavassi, un nome, una smentita

Infine, un capitolo a parte merita Edoardo Tavassi. Il suo nome è stato più volte accostato a Pechino Express, grazie a una voce diffusa sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, volto già noto al pubblico per la partecipazione al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi, aveva fatto sognare i fan con la possibile partecipazione, in coppia con la sua migliore amica, Federica Zacchia.

Il diretto interessato ha rapidamente smentito ogni rumor durante una diretta su Twitch, dichiarando di non essere mai stato contattato dalla produzione. Una mossa che ha lasciato perplessi molti, e che ha alimentato il sospetto che dietro questa dichiarazione possa celarsi una strategia per mantenere alta la suspense in vista dell’annuncio ufficiale del cast.