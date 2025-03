Pechino Express 2025, anticipazioni del 13 marzo: il viaggio entra nel vivo

Fonte: Ufficio stampa Sky Dolcenera e Gigi Campanile sono i Complici di "Pechino Express 2025"

Giovedì 13 marzo 2025 torna su Sky Pechino Express 2025. Una puntata che vede le 9 squadre entrare nel vivo della gara in una seconda tappa attraverso le bellezze delle Filippine.

Il loro viaggio prosegue, quindi, dopo i chilometri macinati nel corso della prima puntata, che li ha visti misurarsi con le prime sfide e dinamiche che solo uno show come Pechino Express è in grado di far vivere. Nel corso della seconda puntata, i viaggiatori tornano a correre e motivarsi per arrivare tra le prime posizioni della classifica sotto l’occhio attento di Costantino della Gherardesca e Fru. Ecco cosa vedremo.

“Pechino Express 2025”, anticipazioni della seconda tappa

Prosegue il viaggio di Pechino Express 2025: i viaggiatori continuano l’avventura con una seconda tappa nelle Filippine in una corsa tra San Vicente, nell’isola di Palawan, il villaggio di San Rafael e Sabang: un percorso senza sosta per un totale di 187 chilometri con zaino in spalla e tanta voglia di mettersi in gioco.

Dopo una prima puntata che ha permesso alle coppie di conoscersi e misurarsi non senza qualche piccola difficoltà, Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru riaccendono i motori: la prima tappa, non eliminatoria, ha permesso a tutti di rimanere in gioco, cosa che non è scontata in questa nuova avventura.

Come sempre, i viaggiatori sono provvisti solo di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale: il loro viaggio inizia da San Vicente, sull’isola filippina di Palawan, per poi proseguire nel villaggio di San Rafael, dove troveranno il traguardo intermedio e il tanto ambito libro rosso: un punto importantissimo per i concorrenti, perché il loro ordine di arrivo influirà in maniera decisiva sulle sorti della gara.

Tra imprevisti, difficoltà e necessità di accendere l’ingegno per poter arrivare indenni alla fine del percorso, i viaggiatori potranno ammirare il paesaggio stupefacente della natura delle Filippine fino al traguardo a Sabang: lì incontreranno il tappeto rosso e la busta nera custodita fino a quel momento dalla coppia dei Magici grazie alla vittoria della prima tappa. Al suo interno, l’informazione che decreterà la sorte di una delle coppie in gara.

“Pechino Express 2025”, le coppie in gara

Dopo aver affrontato la prima tappa non eliminatoria, tutte le nove coppie sono ancora in gara: nella seconda puntata potremo quindi goderci il viaggio di Juri Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati, Dolcenera e Gigi Campanile che formano la coppia dei Complici, Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Cineasti e Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli Estetici.

Insieme a loro, le Sorelle Samanta e Debora Togni, Virna Toppi e Nicola Del Freo che formano i Primi Ballerini, Gianluca Fubelli e Federica Camba, gli Spettacolari, i Magici Jey e Checco Lillo e, infine, Ivana Mrazova e Giale De Donà, le Atlantiche.

Dove e quando vedere “Pechino Express 2025”

Per continuare a seguire le avventure delle coppie di Pechino Express 2025 attraverso i luoghi spettacolari e le difficoltà della seconda tappa, l’appuntamento è per questa sera, giovedì 13 marzo, a partire dalle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW.