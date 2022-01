Panicucci, l’abito rosso che racchiude la magia della feste: perfetta

Panicucci a Venezia 2021, Bacini replica agli attacchi con una lezione di stile

Un momento d’oro per Federica Panicucci. La bella presentatrice è stata infatti protagonista di due dei momenti televisivi più attesi del periodo natalizio: il Concerto di Natale in Vaticano, che è andato in onda la notte della Vigilia di Natale su Canale 5 e il programma Capodanno in musica, in onda sempre su Canale 5 con il quale la donna ha atteso l’arrivo del 2022 in diretta su Canale 5 dal Teatro Petruzzelli di Bari.

A essere perfetto, oltre alla sua conduzione, il look scelto per la serata, sexy ed elegante allo stesso tempo che incarnava perfettamente lo spirito delle feste.

Il look favoloso di Federica Panicucci per la notte di Capodanno

L’abito di cui parliamo è quello che la Panicucci sfoggia sulla foto che la ritrae radiosa e che ha deciso di pubblicare su Instagram per ringraziare per la serata “meravigliosa”. Un abito rosso, in seta, composto da un corpetto scollato a forma di cuore, e una gonna ampia, davanti corta, dietro lunga, con un fiocco di seta rosso sul fianco.

A firmare l’abito, lo stilista italiano Antonio Riva, che la Panicucci ha ringraziato nel post e che ha firmato anche gli altri due abiti indossati dalla conduttrice nel corso della serata. Si è trattato di abito di velluto nero, con manica lunga, collo alto, arricciato in vita e con una gonna lunghissima e di un abito bianco smanicato e aderente sul corpetto e ampio sulla gonna.

Il ritorno a Mattino 5 e L’amore con Bacini

Dopo i rumors che la volevano lontana dalla conduzione di Mattino 5 fino a febbraio, è stata la stessa Panicucci a rassicurare i fan e a dire che tornerà al timone il 10 gennaio. Archiviata la questione e gli impegni lavorativi che l’hanno tenuta occupata durante queste festività, la bellissima conduttrice può dedicarsi all’amore.

Mamma e compagna felicissima, è stata ospite a Verissimo e ha parlato della sua storia d’amore. Lei e Marco Bacini, il suo fidanzato ormai da diversi anni, si sono già trovati a rimandare le loro nozze a causa della pandemia e, secondo quanto ha dichiarato, sarebbero pronti a fare il grande passo, ma la data non è ancora stata decisa.

Che sia il 2022 a portare il Sì nella vita della bellissima Federica?