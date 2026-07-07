Palinsesti Sky 2026-2027, si allarga l’offerta intrattenimento tra novità e conferme

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IPA Presentazione dei palinsesti Sky 2026/2027

Se pensavate che Sky fosse solo cinema e serie cult, preparatevi a cambiare idea: il palinsesto intrattenimento 2026-2027 è una vera esplosione di novità. Quest’anno, la piattaforma punta tutto sul consolidamento dei grandi titoli, ma anche sulle novità che non possono mancare di fronte a un pubblico sempre più esigente. E, dal 7 luglio, le indiscrezioni sono finalmente diventate una certezza.

Palinsesti Sky, grandi ritorni che ci fanno sentire a casa

Non sarebbe un’annata su Sky senza le certezze che amiamo. Torneranno, più spettacolari che mai, i pilastri dell’intrattenimento: MasterChef Italia continuerà a tenerci incollate ai fornelli, tra prove in esterna mozzafiato e giudici che non fanno sconti a nessuno. E per chi cerca avventura, il ritorno di Pechino Express è già la notizia più attesa: le nuove coppie di viaggiatori faranno scintille, con quelle dinamiche che ci portano virtualmente in giro per il mondo dal nostro divano.

Non mancheranno poi i toni più leggeri e glamour. I cult come Quattro Matrimoni continueranno a essere il nostro “guilty pleasure” settimanale: analizzare i vestiti, le location e le scelte delle spose è ormai un rito sacro che non possiamo saltare. E poi, le immancabili incursioni musicali e satiriche: il GialappaShow resta il porto sicuro dove ridere di gusto, con una comicità che non risparmia nessuno e che rende ogni puntata un appuntamento irrinunciabile per chiudere la giornata con il sorriso. Immancabile il ritorno di X Factor, con Giorgia alla guida, e Money Road con Fabio Caressa. E ancora, il sequel della serie sugli 883, Nord Sud Ovest Est.

Novità e scommesse, cosa bolle in pentola

Sky non si ferma alle conferme e lancia nuove sfide. L’intrattenimento 2026-2027 strizza l’occhio a format sempre più dinamici e internazionali. Vedremo un’attenzione crescente verso programmi che uniscono lo stile del factual alle storie di vita vera, con una produzione sempre più curata, che trasforma anche un semplice show di cucina o una gara di viaggi in un vero e proprio “film” della realtà.

L’obiettivo di Sky è di non lasciarci solo “spettatrici”, ma coinvolgerci in un’esperienza totale. Grazie all’integrazione sempre più fluida tra Sky e i contenuti Netflix (nel pacchetto Intrattenimento Plus), l’offerta si amplia a dismisura, passando in un click dallo show italiano più amato al fenomeno seriale internazionale del momento.

Gli show di Sky per il 2026-2027

Si riparte subito dopo la pausa estiva: il 6 settembre Bruno Barbieri torna a bordo del suo iconico 4 Hotel, pronto a svelare i segreti dell’accoglienza italiana tra camere spettacolari e hotel da sogno. Pochi giorni dopo, il 10 settembre, l’aria si fa elettrica con X Factor: in giuria ritroviamo la grinta di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che accoglieranno la new entry Irama sotto l’occhio attento della conduttrice Giorgia.

A dicembre, il trittico delle meraviglie – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – si ricompone per la nuova stagione di MasterChef Italia, sempre più avvincente. E, a seguire, la tensione sale ancora con le sfide all’ultimo sapore di 4 Ristoranti: il van di Alessandro Borghese è già in moto per attraversare l’Italia e rimettere in gioco i risultati con il suo giudizio sempre implacabile. Con il nuovo anno, poi, la valigia è pronta per Pechino Express, con Costantino della Gherardesca a guidarci in una rotta tutta da scoprire.

La novità che già amiamo: Taste of Italy

La vera chicca della primavera 2027 sarà Taste of Italy, un viaggio on the road che celebra la cultura culinaria della provincia italiana. Al fianco di Antonino Cannavacciuolo, troveremo due volti d’eccezione: la stellata Chiara Pavan e Anna Zhang, trionfatrice dell’ultima edizione di MasterChef. Insieme, andranno a caccia dei migliori cuochi “comuni” d’Italia, quelli che custodiscono le ricette di una volta.

TV8, tra sport, tradizione e grandi risate

Anche TV8 si prepara a una stagione da record. Oltre al ritorno in chiaro dei big show come X Factor e Pechino Express, il canale si conferma il tempio dello sport, tra Formula 1, MotoGP, Superbike e le notti europee di Champions League e Europa League, con il ritorno di TV8 Champions Night.

Sul fronte delle produzioni originali, ritroviamo la complicità di Joe Bastianich in Foodish, la sfida tra star di Alessandro Borghese Celebrity Chef e, naturalmente, la comicità irresistibile del GialappaShow, con il Mago Forest al timone per l’ottava volta. Ma le sorprese non finiscono qui: arrivano due novità assolute. Il prime time sarà scaldato da Cooking Grandmas, una sfida emozionante tra nonne – le vere custodi della tradizione – guidata da Alessandro Borghese. E nell’access, preparatevi a ridere con Italia per due – Consigli disordinati di viaggio, l’inedito travel show che vedrà la coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa esplorare le meraviglie del Bel Paese.

Le serie e lo sport su Sky

L’autunno 2026 si apre con un appuntamento imperdibile il 9 ottobre, quando arriverà Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la serie che ci fa rivivere tutte le emozioni di quel magico 1993 per Max Pezzali e Mauro Repetto. Il palinsesto si arricchisce inoltre con il thriller in tempo reale Nightsleeper – Fuori controllo, l’attesa quarta stagione di The Gilded Age e la curiosa novità The Other Bennet Sister, spin-off che guarda con occhi nuovi al mondo di Jane Austen. Non mancheranno la terza stagione di Vigil, la quinta di Babylon Berlin e l’attesissima War, la coproduzione Sky e HBO che vede protagonisti Sienna Miller e Dominic West.

Il 2027 sarà un anno di grandi debutti firmati Sky Original. Vedremo arrivare Il Sospetto, un crime thriller che vanta un cast eccezionale con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann, e Gucci – Fine dei Giochi, il ritratto della famiglia più iconica del lusso italiano firmato da Gabriele Muccino. Gli appassionati di storie ambientate in Italia potranno scoprire le atmosfere milanesi degli anni Settanta e Ottanta in Quelli della Mala, con Elia Nuzzolo, o ridere con la dramedy Fuori Menù – Una brigata dietro le sbarre, che vede Maurizio Lastrico nel ruolo di uno chef caduto in disgrazia. Il prossimo anno segnerà anche il ritorno di successi inglesi come The Day of the Jackal, con Eddie Redmayne, e l’action adrenalinico di Gangs of London.

Gli amanti della grande serialità HBO saranno accontentati con le nuove stagioni di The Last of Us, il suggestivo ritorno di The White Lotus in Costa Azzurra e il secondo capitolo di Dune: Prophecy. Il catalogo si espande ancora con Blood of My Blood, prequel di Outlander, e The Forsytes, oltre a chicche come il revenge thriller Kill Jackie con Catherine Zeta-Jones, l’adattamento TV di The Girl with the Dragon Tattoo e lo storico King & Conqueror. Ricordiamo infine che sono in cantiere La bella stagione, dal libro di Vialli e Mancini, il medical drama Codice Nero con Lino Guanciale e il rinnovo per la seconda e terza stagione dell’amatissimo Avvocato Ligas con Luca Argentero.

Anche sul fronte sportivo, Sky e NOW confermano la loro natura di Casa dello Sport con oltre 15.000 ore di diretta. Il calcio domina la scena con le Coppe Europee in esclusiva fino al 2031, comprese le 185 partite di UEFA Champions League, e la ripartenza dei campionati nazionali tra Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League e Bundesliga. L’estate e l’autunno saranno infuocati anche dai motori, con oltre 25 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP, mentre il tennis vedrà le tappe clou da Wimbledon agli US Open fino alle Nitto ATP Finals. Tra i tanti eventi che compongono questa ricca stagione, spiccano i campionati europei di atletica, nuoto e volley, oltre al mondiale femminile di basket e al docufilm dedicato a Giampiero Boniperti. L’unica cosa che conta, figura simbolo dello sport italiano.