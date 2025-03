Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

A partire da lunedì 24 marzo, ogni settimana in prima serata su Rai2 arriva Obbligo o Verità, il nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi. Ispirato al celebre party game che ha animato le serate di tutti almeno una volta nella vita, il programma è una miscela esplosiva di confessioni, divertimento e momenti irriverenti, grazie a un cast di ospiti scelti con grande attenzione e alla verve della padrona di casa.

Obbligo o verità, le anticipazioni del 24 marzo

Adattato dal format francese Action ou vérité, il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle Italia e segna il ritorno televisivo di Alessia Marcuzzi con un programma tutto suo. Dopo aver condotto con successo reality e programmi di intrattenimento, la conduttrice debutta in un talk show dallo stile brillante e informale, dove il confronto tra ospiti diventa un vero e proprio spettacolo.

Il concept è semplice ma efficace: un gruppo di personaggi noti, provenienti da mondi diversi, si ritrova intorno a un tavolo per raccontarsi, confrontarsi e, ovviamente, giocare. Tra risate, rivelazioni inaspettate e prove surreali, lo show si propone è puro intrattenimento leggero ma coinvolgente, perfetto per la prima serata di Rai2 dove debutta dal 24 marzo.

Gli ospiti della prima puntata

Per il debutto di Obbligo o verità, Alessia Marcuzzi ha chiamato a raccolta un gruppo di ospiti decisamente eterogeneo, che promette scintille. Asia Argento, accompagnata dalla figlia Anna Lou Castoldi, porterà il suo carisma e la sua schiettezza, mentre Geppi Cucciari assicurerà momenti di grande ironia. A completare il parterre ci saranno l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, il creator per adulti Max Felicitas, la cantante Paola Iezzi, la giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli e il conduttore Salvo Sottile. Ad aggiungere un tocco di comicità, la presenza di Herbert Ballerina, noto per la sua capacità di stravolgere qualsiasi situazione con il suo humor surreale.

Il momento più atteso di ogni puntata sarà, naturalmente, la fase Obbligo o verità. Un ospite, scelto casualmente, dovrà decidere se rispondere con sincerità a una domanda scomoda oppure accettare un “obbligo” – una prova divertente e spesso imbarazzante, studiata appositamente per lui. L’elemento sorpresa sarà fondamentale: nessuno potrà prepararsi in anticipo, per avere reazioni autentiche e imprevedibili. E ancora Solo tu, in cui un ospite verrà sottoposto a una raffica di domande e prove personalizzate. Con la regia di Cristiano D’Alisera, Obbligo o Verità si preannuncia come un appuntamento fisso per il pubblico di Rai2, alla ricerca di un intrattenimento fresco, leggero e coinvolgente. Il format, che si sviluppa tra talk e game show, potrebbe rivelarsi una delle scommesse più interessanti della stagione televisiva.

Quando e dove vedere Obbligo o verità

La prima puntata di Obbligo o verità va in onda il 24 marzo su Rai2 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Lo show è visibile anche sulla piattaforma digitale di RaiPlay dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Il nuovo prodotto di Rai2 vivrà anche sui social attraverso un hashtag che raccoglie i commenti degli utenti che lo seguono in diretta.