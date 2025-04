Obbligo o verità, anticipazioni del 14 aprile: gli ospiti della quarta puntata

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

La corsa televisiva di Obbligo o verità, il nuovo talk show guidato da Alessia Marcuzzi prosegue stasera su Rai 2, pronta a servire il quarto round di un gioco che mischia confessioni e assurdità costruite con cura tra momenti comici e rivelazioni personali.

Dopo tre puntate in cui non sono mancati colpi bassi, vecchi rancori, aneddoti impolverati e gag improvvise, il nuovo appuntamento promette un’altra dose di spettacolo costruito per fare breccia tra divano e second screen. Vediamo i protagonisti della puntata che andrà in onda stasera e ripassiamo le regole del gioco per arrivare preparati alla visione.

Gli ospiti vip: da Cristina d’Avena a Filippo Bisciglia

Innanziutto, i vip. Tra i partecipanti della serata figurano alcuni dei nomi più riconoscibili del panorama italiano. A sedersi attorno al tavolo-gogna da Alessia Marcuzzi ci saranno Paola Barale, Filippo Bisciglia, Cristina D’Avena, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Pierluigi Pardo, Tommaso Cassissa ed Enrico Melozzi. A impreziosire il gruppo, la presenza comica di Herbert Ballerina, ormai presenza fissa negli studi Rai.

Un format ispirato al party game francese Action ou Vérité

Il programma è molto interessante e particolare, e prende spunto da una versione francese di un noto passatempo da festa, adattato per il pubblico italiano grazie alla collaborazione tra la tv pubblica e Fremantle Italia. In questa nuova veste, lo show fonde confessioni spontanee e ironia, in un clima che punta alla complicità tra ospiti e conduttrice. Un po’ il contrario di quello che succede a Belve, dove Francesca Fagnani prova invece a mettere in difficoltà gli ospiti (Teo Mammuccari può confermare).

Come funziona il gioco nel talk di Alessia Marcuzzi

Il segmento centrale della trasmissione prevede che uno degli invitati venga estratto a sorte per affrontare un bivio: rispondere a una domanda intima oppure cimentarsi in una sfida inaspettata. Ogni “prova” è pensata su misura, con l’intento di mettere in luce aspetti inediti del personaggio coinvolto. Il meccanismo che determina chi partecipa è affidato a una slot machine, che seleziona casualmente l’ospite di turno, aggiungendo imprevedibilità e ritmo alla narrazione.

Il momento “Solo tu”: confessioni private e prove su misura

Tra gli attimi più attesi, c’è la sezione chiamata “Solo tu”, in cui uno degli ospiti è sottoposto a una serie serrata di quesiti e compiti creati appositamente. Una sequenza che alterna leggerezza e introspezione, offrendo al pubblico uno sguardo diverso sulle vite di chi è solitamente abituato ai riflettori. Questo spazio permette di scoprire aspetti inediti dei protagonisti, grazie a domande mirate e sfide pensate su misura.

Dove vedere Obbligo o verità in tv e streaming

L’appuntamento con la quarta serata del talk è fissato per stasera, lunedì 14 aprile 2025, alle 21.20 su Rai 2. Gli spettatori possono inoltre recuperare ogni episodio anche tramite la piattaforma digitale RaiPlay, dove il programma è disponibile sia in streaming live che in modalità on demand.