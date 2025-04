Nunzia De Girolamo e Francesca Fialdini, novità nella domenica di Rai 1

Fonte: IPA Nunzia De Girolamo e Francesca Fialdini

Aria di novità su Rai 1. La stagione televisiva si avvia alla conclusione ed è tempo di pensare alla prossima. Stando alle ultime indiscrezioni il prossimo autunno avrà più spazio sulla tv di Stato Nunzia De Girolamo, che ha deciso di non condurre più Estate in diretta, che l’ha vista al timone con Gianluca Semprini negli ultimi due anni. Cambiamenti importanti in vista anche per Francesca Fialdini, che potrebbe ampliare il suo ruolo su Rai 3, dove lavora già da tempo alternandosi con la prima rete.

Nunzia De Girolamo al posto di Francesca Fialdini?

Stando a quanto riporta Dagospia, Nunzia De Girolamo sarebbe in lizza per prendere il posto di Francesca Fialdini, quello attualmente ricoperto da Da noi…a ruota libera.

“Per l’ex Ministro sarebbe in arrivo uno spazio più importante nel palinsesto autunnale. – si legge sul portale – De Girolamo potrebbe conquistare la seconda parte della domenica pomeriggio, fascia attualmente occupata da Francesca Fialdini con l’irrilevante Da noi a ruota libera, produzione inspiegabilmente appaltata a una società esterna”.

La Fialdini “già volto di Rai3, potrebbe essere ricompensata e ottenere più spazio sulla terza rete. Il nome di De Girolamo è stato accostato anche al sabato pomeriggio dove è in uscita Emma D’Aquino dopo i bassi ascolti di Sabato in Diretta“, aggiunge.

Come sostituta di Francesca, nei giorni scorsi si è fatto anche il nome di Barbara D’Urso, che potrebbe finalmente approdare in Rai dopo due anni di disoccupazione.

Pare che la Rai sia intenzionata ad affidare una nuova trasmissione a Carmelita, provando però ad evitare di fare uno sgarbo a Pier Sivio Berlusconi che ha dato l’ok alla presenza a Sanremo di Gerry Scotti, ma soprattutto ha spento gli show di punta del Biscione durante la settimana del Festival contribuendo al successo di share di Carlo Conti.

Inizialmente, l’idea dei vertici di Viale Mazzini era quella di consegnare alla D’Urso uno show in prime time su Rai 1. Ma si starebbe valutando un ingresso più soft, con un format pomeridiano.

Per ora, però, non c’è nulla di certo. È chiaro solo che non è la prima volta che si parla di una chiusura di Da noi… a ruota libera che, nonostante l’impegno e la devozione di Francesca Fialdini, non brilla per quanto riguarda gli ascolti tv e viene costantemente battuto dal Verissimo di Silvia Toffanin.

Rai, le riconferme in palinsesto

Il palinsesto Rai della prossima stagione televisiva sarà svelato solo tra qualche settimana ma è chiaro che alcuni programmi sono già stati confermati dalla rete. È il caso di Affari tuoi, che con Stefano De Martino ha raggiunto una crescita significativa, importante, con il 30% di share. Tanto che il game show sbarcherà presto in prima serata.

A settembre ripartiranno anche Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle, rispettivamente di Carlo Conti e Milly Carlucci. Nel pomeriggio sono stati confermati pure La volta buona di Caterina Balivo e La vita in diretta di Alberto Matano.

Confermata alla domenica, inoltre, Mara Venier: più volte la conduttrice veneziana ha minacciato di abbandonare la sua Domenica In ma pare che anche quest’anno abbia cambiato idea.