Morgan, il terzo posto a Ballando è una vittoria nonostante la polemica social

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Dove c’è Morgan c’è polemica, come insegnano tutti i programmi tv in cui l’artista ha partecipato portandosi dietro discussioni infinite con i colleghi dello spettacolo. Ma, dopotutto, Morgan è anche questo; la sua verve è apprezzata dal pubblico che è spesso dalla sua parte, nonostante sia un personaggio che o si odia o si ama.

Ballando, il terzo posto di Morgan e la polemica

Si è conclusa l’edizione 2021 di Ballando con le stelle che ha visto come vincitori Arisa e Vito Coppola, coppia molto amata dal pubblico e che ha lasciato sognare con un presunto flirt anche fuori dal programma. Al secondo posto Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; al terzo proprio Morgan con Alessandra Tripoli. Bisogna, però, fare un passo indietro per arrivare al punto in cui Marco Castoldi, alias Morgan, ha perso le staffe con la giuria e che ha fatto scattare la polemica anche sui social.

Dopo la prima performance, gli aspiranti alla vittoria sono rimasti in quattro: Sabrina Salerno, Arisa, Bianca Gascoigne e Morgan che dovevano esibirsi nuovamente per aggiudicarsi sia il voto sui social che l’ultima esibizione. Morgan ha sfidato Arisa e al momento delle votazioni dei giudici di Ballando, è successo quello che forse l’artista sospettava già: Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith hanno confermato il loro voto positivo, mentre gli altri giudici no.

“Se le votazioni non fossero ancora aperte direi quello che penso”, ha iniziato a commentare Morgan, contrariato dalla decisione. “Spero che la prossima edizione voi non ci siate, dovete smettere di rubare lo stipendio” ha continuato, sempre nel suo stile un po’ fuori dalle righe per il quale è servito l’intervento della conduttrice Milly Carlucci affinché le acque si calmassero.

La polemica social e il commento di Alba Parietti

Non solo nello studio di Ballando con le Stelle, ma anche sui social c’è stata una polemica non da poco. Tantissimi i commenti a favore di Morgan. Commenti che affermano come l’artista sia stato nettamente superiore rispetto alla collega Arisa durante la sfida decisiva.

A commentare l’accaduto, è arrivata anche Alba Parietti: in un post su Instagram ha stilato la sua classifica personale che ha visto Morgan un gradino più in alto rispetto al podio reale, quindi secondo: “Perché non è per tutti, ma ha portato a questo programma arte, poesia, cultura, genialità, irriverenza: il mio adorato Morgan che ha aperto una finestra riempiendo di aria nuova lo show del sabato sera”. Nonostante la sua favorita fosse Sabrina Salerno, le sue parole non lasciano alcun dubbio. Anche senza nominare minimamente i giudici di Ballando con le stelle, indiscutibilmente si è schierata dalla parte di Morgan.

Il confronto a Domenica In da Mara Venier

Tra l’intervento nella puntata finale e quello successivo sui social, la polemica sembra proprio non arrestarsi. Ospiti di Zia Mara a Domenica In, Morgan e Mariotto hanno continuato a “punzecchiarsi”, una pace sembra impossibile ma alla fine la Venier ha cercato, con la simpatia e verve che la contraddistingue da sempre, di calmare le acque e far tornare a sorridere tutti gli ospiti.

Dai vincitori a Elisa Isoardi, c’è stato anche l’intervento di Carolyn Smith che ha mandato un messaggio importante e che (speriamo) possa essere una bella conclusione a questa polemica: “Viva la pace, viva la dance, musica e cultura”.