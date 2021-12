Ballando, Morgan ritrova la figlia Lara dopo due anni: una forte emozione

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Ballando con le stelle è uno di quegli show che ci permettono di vedere la danza sotto un’altra prospettiva. Il ballo non è solo una questione di tecnica o pratica, di esperienza: spesso, è anche e soprattutto un modo per emozionare, per ritrovare un legame o rafforzarlo. Ed è il caso di Morgan, che ha avuto modo di ritrovare sua figlia Lara dopo due anni che non avevano avuto la possibilità di stare insieme. “La danza unisce le persone, in questo caso me e mio padre”, ha detto la bambina.

Ballando con le stelle, Morgan e Lara sono di nuovo insieme

Lara è la figlia che Morgan ha avuto con l’ex Jessica Mazzoli. Nata nel 2012, il legame difficile con la Mazzoli ha in parte compromesso il rapporto con Lara. Nel corso del 2020, l’artista ha provato a riprendere i contatti. “Ho potuto passare poco tempo con lei, non la vedo da due anni”, aveva ammesso nella clip di Ballando, con una nota di amarezza e nostalgia.

Nel corso del programma, Morgan si è sempre contraddistinto. Estro e coraggio in esibizioni che hanno lasciato il segno, come del resto è nel suo stile. Avere avuto la possibilità di trascorrere un momento speciale con Lara è stato emozionante per Morgan, che aveva proprio lamentato le scarse opportunità di fare qualcosa con lei, da padre e figlia.

Oltre alla bravura dell’esibizione, non è mancato il lato umano. Marco Castoldi, in arte Morgan, non è stato solo un ballerino sulla pista: dopo lo smarrimento iniziale, ha scelto di lasciarsi andare in un valzer insieme alla figlia. La platea è rimasta affascinata dal momento, e anche noi. “Sei molto più brava tu di me“, ha confidato alla figlia al termine del ballo. E sono stati dispensati altri abbracci, sperando che ce ne saranno ancora in seguito. Perché non c’è niente di più bello di ritrovarsi per non lasciarsi andare più.

Il legame di Morgan con le figlie

I legami con le figlie sono molto diversi. Sì, e Morgan lo ha ammesso a cuore aperto, senza nascondersi. Parlando di Anna Lou, che ha avuto con Asia Argento, tra gli amori più importanti della sua vita, ha detto di avere “un rapporto di libertà, di espressione e di sentimento”. Al momento, però, l’artista sta crescendo la piccola Maria: “La vedo quotidianamente perché vive con me e mi permette finalmente di fare il padre, come ho sempre voluto”. E adesso può finalmente recuperare anche il rapporto con Lara: di certo, una grande felicità (ed emozione).