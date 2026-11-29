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IPA Francesca Fialdini

L’ultima domenica di novembre è dedicata allo sport. A Bologna va in scena la finale di Coppa Davis che vede la squadra italiana affrontare gli avversari spagnoli. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai1 che, per l’occasione, stravolge il proprio palinsesto. Mara Venier avrà uno spazio ridotto, mentre va in pausa Francesca Fialdini con il suo talk show pomeridiano. Dalla durata della partita dipenderà la messa in onda de L’Eredità di Marco Liorni.

Come cambia il palinsesto di Rai1 questa domenica

Anche per questa domenica, come sempre, è confermata Domenica In. La storica trasmissione condotta da Mara Venier andrà in onda regolarmente a partire dalle ore 14:00, ma durerà appena 45 minuti, che ospiteranno Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote oggi concorrente di Ballando con le stelle, e il duo comico di Ficarra e Picone.

Alle 14:55 circa inizia la diretta dedicata al tennis e alla finale di Coppa Davis. Salta quindi anche Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini, che tornerà regolarmente la prossima settimana. Non è ancora stato confermato, ma è molto probabile che salti anche la messa in onda della nuova puntata de L’Eredità, in programma solitamente a partire dalle 18:40. Se la sfida Italia – Spagna tirerà per le lunghe e ci sarà la necessità di proseguire con il doppio dopo il match singolo, allora Marco Liorni e le sue Professoresse saranno costretti a una pausa forzata.

Già lo scorso venerdì 17 novembre il trofeo tennistico aveva comportato il rinvio della seconda puntata di Meravigliosamente, lo show condotto da Sal Da Vinci su Rai2, posticipata alla serata del 2 dicembre. “So quanto vi è dispiaciuto e questo affetto mi riempie il cuore di gioia. – aveva risposto il cantante alla delusione dimostrata dagli spettatori sui social – Ma per una vittoria così bella dei nostri azzurri in Coppa Davis direi che valeva la pena di aspettare qualche giorno”.

Spazio alla finale di Coppa Davis

La finale della Coppa Davis 2026 prenderà il via alle ore 15:00 alla BolognaFiere Arena. A gareggiare per l’ambito premio saranno Italia e Spagna. Il programma prevede due incontri singolari. Il primo vedrà probabilmente l’italiano Lorenzo Musetti affrontare l’iberico Rafael Jodar. Il secondo match vedrà scontrarsi sul campo Flavio Cobolli e il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz.

La gara sarà a dir poco agguerrita e, nel caso in cui le due nazionali dovessero chiudere i singoli in parità, così come da regolamento si ricorrerà a un match doppio, decisivo per l’assegnazione del trofeo. I tempi del tennis possono essere lunghi e se si arrivasse al terzo incontro, il doppio appunto, l’appuntamento con L’Eredità potrebbe essere messo definitivamente a rischio.

Dove vedere il match Italia – Spagna

La finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai1 a partire dalle 14:55, con il collegamento che precederà di pochi minuti l’inizio degli incontri. Chi non potrà seguire la partita davanti alla televisione avrà comunque la possibilità di assistere alla sfida in streaming su RaiPlay. La diretta sarà disponibile anche su SuperTennis, sia in tv sia online.