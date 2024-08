Michelle Hunziker torna in tv, il tentativo di Canale 5 per contrastare le Olimpiadi 2024

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno facendo incetta di ascolti, com’era lecito aspettarsi, ma Canale5 non rimane immobile a guardare. Mediaset corre infatti ai ripari con Michelle Hunziker che torna in tv con la prima puntata del suo one woman show con la quale prova a risalire la china e rosicchiare qualcosa ai grandi risultati che sta ottenendo la Rai. Dopotutto, il programma è sempre una garanzia di successo e, insieme agli ospiti in studio, tenta di riportare un po’ di pubblico sull’Ammiraglia dei Biscione.

Anticipazioni di Michelle Impossible & Friends del 1° agosto

Lo spettacolo di Michelle Hunziker su Canale5 riprende dalla prima puntata della terza stagione, andata in onda nell’inverno del 2024. La conduttrice svizzera torna così idealmente al timone del suo spettacolo in cui si è circondata del suo cast fisso composto da Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla. Non mancano però gli ospiti scelti per ogni puntata, in particolare Andrea Bocelli, che ha ritrovato anche sul palco del Teatro del Silenzio di Lajatico dal quale ha condotto la sua festa di compleanno.

E ancora Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin, con la quale conduce uno spettacolo divertentissimo che regala una nuova luce all’artista di Bassano del Grappa, sempre più orientata verso la conduzione e lo spettacolo dopo la buona prova di X Factor che però non ripete nel 2024. Alcuni dei suoi ospiti sono inoltre una bella abitudine del suo programma, che ha condotto per la terza stagione consecutiva e che ogni anno conferma il suo successo.

Dopotutto era da anni che voleva una trasmissione di questo tipo e ha lavorato molto per ottenerla. Michelle Hunziker è un volto amatissimo di Canale5 e, col tempo, si è anche liberata dalle trasmissioni che la tenevano quasi in gabbia per proporre qualcosa di solamente suo. Non che sia un dispiacere vederla dietro il bancone di Striscia La Notizia, anzi. Ogni anno è una meravigliosa tradizione che si ripete e alla quale non siamo ancora capaci di rinunciare.

Quando va in onda

La prima delle tre puntate di Michelle Impossibile & Friends va in onda in prima serata il 1° agosto subito dopo il consueto appuntamento con Paperissima Sprint. Il programma va in onda in contemporanea su Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi, mentre è attivo anche l’hashtag ufficiale sui social che a ogni puntata raccoglie decine di commenti.

In questa stagione, è tornata anche la primogenita della conduttrice, Aurora Ramazzotti, che si cimenta in un’esilarante parodia di Terra Amara chiamata Lugano Amara. Si tratta della sua prima partecipazione da mamma, visto che appena un anno fa l’avevamo vista sul palco con un pancione esplosivo, a poche settimane dalla nascita del suo bambino Cesare Augusto. Le due sono legatissime ed è una caratteristica che si avverte anche sul palco quando sono insieme.

Canale5 torna così a giocarsi la carta Michelle Humziker, diventata una tradizione dell’estate di Mediaset: per tutto agosto, i telespettatori di Canale5 potranno godere della sua simpatia e di quella dei suoi ospiti che non sono scelti casualmente ma che arricchiscono lo show, leggero e senza drammi, che addolcisce queste torride serate estive.