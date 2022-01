Memo Remigi svela perché ha lasciato Barbara D’Urso

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Una relazione che ha fatto scalpore e della quale ancora si parla. Quella tra Memo Remigi e Barbara D’Urso è stata ben più di una scappatella e il cantante è tornato a parlarne in un’intervista al settimanale Di Più.

Memo Remigi, che possiamo seguire ogni giorno nel salotto di Oggi è un altro giorno, programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone ha così raccontato ancora una volta della sua relazione con la D’Urso, spiegando anche il motivo della fine della loro love story.

Il rapporto con la moglie Lucia Russo e la terribile malattia

Il cantante, visto di recente a Ballando con le Stelle, nella sua intervista ha parlato soprattutto del rapporto con la moglie Lucia Russo, scomparsa un anno fa dopo aver combattuto contro una terribile malattia. I due sono stati insieme per cinquant’anni, con una pausa di alcuni anni durante la quale Memo ha amato Barbara D’Urso.

Una relazione che all’epoca ha fatto molto scalpore per via della grossa differenza d’età e anche perché la presentatrice era ancora poco conosciuta. Memo Remigi ha inoltre ammesso di aver tradito più volte la moglie nonostante provasse nei suoi confronti un sentimento importante. Scappatelle che la signora Remigi ha sempre perdonato fino alla comparsa della D’Urso.

“A 39 anni – ha raccontato a Di Più – ho iniziato una storia con una donna più giovane di 20. Era una storia seria, non una semplice avventura. Anche mia moglie lo capì e non me la perdonò. Oltre che tradita si sentiva umiliata, le davano fastidio le chiacchiere della gente e così chiese il divorzio. Ma anche allora, visto che avevamo un figlio in comune, non ci siamo persi di vista, e il nostro legame non si è mai effettivamente rotto”

Perché è finita tra Memo Remigi e Barbara D’Urso

Nell’intervista, il cantante ha raccontato anche i motivi della rottura con Barbara D’Urso.

“Quando la mia nuova compagna mi chiese di sposarla, di avere un figlio, l’ho lasciata andare; Ho già dato, un figlio e una famiglia ce li ho. Non posso accontentarti ed è giusto che tu faccia la tua vita”.

Così, dopo la fine della loro relazione, Remigi è tornato dalla moglie con la quale è rimasto fino alla fine dei suoi giorni.