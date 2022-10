Maurizio Costanzo sta male: salta la 2ª puntata del “Maurizio Costanzo Show”

Fonte: IPA Maurizio Costanzo

La programmazione della seconda serata di venerdì 7 ottobre è saltata. Come da tradizione, sarebbe dovuto andare in onda il Maurizio Costanzo Show ma, a causa di un’indisposizione del conduttore, la registrazione non ha potuto avere luogo. A rivelarlo è TvBlog, che avanza anche delle ipotesi su cosa Canale5 abbia deciso di mandare in onda.

Maurizio Costanzo sta male, cosa succede ora

Non ci sono notizie in merito alla salute di Maurizio Costanzo, classe 1936, fermato da un’indisposizione che gli ha impedito di prendere parte alla registrazione del suo storico programma. Stando a quanto rivelato, gli ospiti previsti per questa seconda puntata sarebbero stati avvisati appena prima dell’avvio delle riprese, che sono state annullate per l’impossibilità del conduttore di partecipare.

Tanti gli ospiti che erano previsti per questo secondo appuntamento della nuova stagione dello storico talk di Canale 5. Tra questi, Urbano Cairo, l’ex presidente del consiglio e leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo. Si sarebbe inoltre parlato del Grande Fratello Vip e di quanto stia accadendo intorno alla vicenda di Marco Bellavia, rientrato virtualmente in Casa attraverso una durissima lettera che ha inviato ai suoi ex compagni di viaggio.

Non sarebbe invece in dubbio la messa in onda di S’è fatta notte, che Maurizio Costanzo conduce con Pino Strabioli. Queste puntate sono infatti già registrate e non esiste il rischio che possano essere rimandare a causa dello stop invocato dal giornalista romano. Non è invece escluso che questa puntata del Maurizio Costanzo Show possano essere recuperate in blocco e con gli stessi ospiti annunciati.

Cosa va in onda al posto del Maurizio Costanzo Show

L’annullamento del talk di Maurizio Costanzo comporta così un buco nel palinsesto della seconda serata di Canale5. Si apre così la necessità di riempire il vuoto che segue alla messa in onda della nuova fiction di Canale5 Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi. Come suppone TvBlog, la Rete potrebbe scegliere di mandare in onda un film.

Confermata con entusiasmo da Piersilvio Berlusconi, la nuova stagione del Maurizio Costanzo Show è iniziata il 30 settembre con un carico di ospiti di rilievo, com’è nelle abitudini della trasmissione. Tra questi, anche Alessandro Cecchi Paone con il suo nuovo fidanzato – Simone Antolini – che ha presentato per la prima volta in televisione dopo la pubblicazione delle foto delle loro vacanze estive, paparazzate e particolarmente discusse.

In studio, anche Christian De Sica, ormai vecchia conoscenza delle poltrone del MCS, che ha ripercorso alcuni momenti importantissimi della sua carriera. Non sono mancati gli aneddoti legati a suo padre Vittorio, che ama raccontare in ogni occasione, oltre al momento in cui ha conosciuto la sua amata sorella Emi.

Salvo ulteriori impedimenti, il Maurizio Costanzo Show dovrebbe tornare in onda regolarmente venerdì 14 ottobre, con gli ospiti previsti per la 3ª puntata del programma. Il conduttore potrebbe tornare in forma molto presto e riprendere a lavorare, come ha fatto in questi ultimi 40 anni di messa in onda di una trasmissione ormai storica per la Rete e appuntamento imperdibile per i tanti telespettatori abituati a seguirlo in seconda serata.