Massimo Lopez e lo spot SIP: il ritorno in tv è un mistero

Lo spot SIP con Massimo Lopez degli anni Novanta è tornato in televisione: cosa sta succedendo?

IPA Massimo Lopez

Cosa si nasconde dietro il ritorno dello spot SIP con Massimo Lopez in tv? Se lo chiedono in tanti dopo che la celebre pubblicità è tornata in onda, a sorpresa.

Lo spot SIP con Massimo Lopez

Andato in onda a ridosso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, lo spot SIP con Massimo Lopez ha lasciato sorprese moltissime persone. Si tratta infatti di uno spot che ha segnato un’epoca e che è rimasto impresso nella memoria collettiva. Andato in onda negli anni Novanta, lo spot si apre mostrando una scena molto particolare: Massimo Lopez di fronte ad un plotone d’esecuzione in un fortino in mezzo al deserto.

Al personaggio interpretato dal noto attore viene chiesto di esprimere un desiderio prima della sua esecuzione. Così Lope chiede di poter fare una telefonata. Gli viene consegnato un telefono e inizia una lunga conversazione che prosegue all’infinito mentre il plotone d’esecuzione resta in attesa che finisca. La scena è tanto paradossale quanto divertente con un messaggio finale per sponsorizzare la compagnia telefonica: “Una telefonata allunga la vita”.

All’epoca la campagna pubblicitaria venne realizzata dall’agenzia Armando Testa, a curare la regia fu invece Alessandro D’Alatri. L’idea era semplice, ma decisamente geniale, tanto che lo spot venne anche premiato in seguito al Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes.

In quegli anni la SIP (Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni) era l’unico gestore telefonico italiano. Nel 1994 sarebbe diventato Telecom Italia e nel 2015 TIM. Va da sè che, essendo scomparso il marchio SIP ormai da tempo, la sua ricomparsa in televisione ha creato non poco scompiglio.

Perché lo spot SIP con Massimo Lopez è tornato in onda

Ma perché uno spot di 32 anni fa è tornato in onda? Secondo molti il ritorno dello spot farebbe parte ci una strategia messa in atto da Tim. Nella versione della pubblicità che è comparsa in tv infatti appare una scritta particolare. Ossia la frase: “SIP è un marchio di proprietà di TIM S.p.A.”, rendendo esplicito il legame fra Tim e SIP.

Per ora tutto è top secret e non sono stati diffusi dettagli sulla campagna pubblicitaria. Sorprende però che il ritorno dello spot sia avvenuto a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2026. A ciò si aggiunge il fatto che Tim è uno degli sponsor ufficiali della kermesse che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026.

L’ipotesi è che lo spot SIP con Massimo Lopez sia una sorta di teaser, un modo per risvegliare la nostalgia, prima di un evento più grande. Non solo, c’è chi è convinto che l’attore tornerà nuovamente al telefono, oltre trent’anni dopo, per realizzare una nuova versione della celebre pubblicità.

Di certo la scelta di riportare sul piccolo schermo lo spot ha colpito nel segno, creando scompiglio sui social. “Scusate, sono nel pieno di una crisi psicotica o su Rai 1 hanno mandato una pubblicità della SIP degli anni ’90 con Massimo Lopez?”, ha scritto qualcuno. E qualcun altro ha aggiunto: “Appena visto… mi sono emozionato, da lacrimuccia facile”. Poi ancora: “Bello rivederlo, che spot geniale” oppure “Quanti ricordi”.