Måneskin, Thomas Raggi suona la marcia nuziale sui tetti di Roma: a chi è dedicata?

“Chi si sposa?” lo hanno chiesto i fan in tutte le lingue del mondo sotto l’ultimo post social dei Måneskin. In attesa dell’uscita del nuovo album, il gruppo rock continua a far parlare di sé. C’è stata prima la testa rasata di Damiano e, pochi giorni dopo, l’assenza di Victoria al compleanno del frontman. Adesso, in vista potrebbe esserci persino un matrimonio.

Måneskin, la marcia nuziale di Thomas Raggi

L’ultima novità, che ha infiammato la curiosità degli ascoltatori di tutto il mondo, è un video postato sui canali social della band. Sul tetto del Campidoglio, a Roma, di fronte a una vista mozzafiato sui Fori Imperiali, il chitarrista Thomas Raggi suona una marcia nuziale in versione rock.

Una performance mozzafiato, in una location da sogno. Un vero e proprio momento di gloria per il chitarrista, che ha potuto far sfoggio del suo talento musicale in mondo visione, con i riflettori puntati esclusivamente su di lui, per una volta senza il sex symbol Damiano a rubargli la scena.

Nessuna spiegazione sotto il post – che, a guardare inquadrature e regia, sembra un vero e proprio videoclip più che una storia spontanea. L’unica didascalia presente è quella di una data, il 19 gennaio 2023, accompagnata dall’emoticon di un anello di fidanzamento.

L’evento alla vigilia del nuovo album

Il video della marcia nuziale di Thomas è stato condiviso anche sui profili ufficiali di Spotify. L’ipotesi più probabile, dunque, è quella di un evento legato al nuovo album della band, la cui uscita è prevista per il prossimo 20 gennaio.

Alla vigilia del nuovo album, si celebrerà dunque un matrimonio? Tra i membri della band, con Damiano David, Victoria De Angelis ed Ethan Torchio che si trasformeranno in un’unica grande famiglia? O forse sarà il bel Damiano a convolare a nozze con la storica fidanzata Giorgia Soleri? In quest’ultimo caso, sarebbero parecchie le fan scontente, che su TikTok continuano a sognare una storia d’amore tra il bel frontman e la bassista Victoria, sebbene i due abbiano più volte dichiarato di essere più che amici, come fratelli.

Rush!: il nuovo disco dei Maneskin ha già conquistato i critici

Le ipotesi sul perché Thomas Raggi abbia scelto di suonare proprio una marcia nuziale sono tante, la più probabile, però, resta quella di un’azzeccata operazione di promozione giocata tutta sui fraintendimenti tipici del gossip. È Gossip, infatti, il titolo del singolo che anticipa l’album, realizzato in collaborazione con Tom Morello, storico chitarrista di Rage Against the Machine e Audioslave.

Rush! è il nome dell’album, il terzo del gruppo dopo Il ballo della vita e Teatro d’ira – Vol. I. Questo sarà il primo album realizzato completamente in lingua inglese, una novità per la rock band italiana. Progetto ambizioso, che si è già aggiudicato i complimenti dei critici musicali di Rolling Stone Usa, che hanno definito i Måneskin “eccessivi, ridicoli, favolosi”.

Saranno ben diciassette le tracce contenute nell’album che, a guardare i numerosi sold out del prossimo tour dei Måneskin, si prospetta un successo assicurato. Un bel traguardo per la giovane rock band che, appena qualche anno fa, si esibiva per le strade di Roma. La stessa Roma cui Thomas ha dedicato la sua marcia nuziale.