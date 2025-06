L’unica, testo e significato del nuovo singolo di Giorgia

IPA Giorgia

Dopo l’incredibile successo di La cura per me, la canzone portata a Sanremo 2025, Giorgia apre l’estate con l’uscita di L’unica: un nuovo singolo pieno di ritmo e riflessioni sulla fine di un amore.

Un brano che, grazie alla potenza vocale della cantante, promette di farci ballare e cantare nei mesi più caldi. Ecco testo e significato della canzone.

“L’unica”: significato del nuovo brano di Giorgia

Mantenere una carriera musicale solida e longeva senza mai inciampare in un brano sottotono è quasi impossibile. Eppure Giorgia, una delle voci più iconiche della musica italiana, continua a superare le aspettative, riuscendo a rinnovarsi senza perdere identità.

Conduttrice di X Factor per il secondo anno consecutivo e reduce dal grande riscontro ottenuto con La cura per me, l’artista torna ora con un nuovo regalo per i suoi fan. L’unica è il titolo del singolo dell’estate: un pezzo composto e prodotto da Cripo e Katoo, scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, che offre a Giorgia l’occasione di raccontare ancora una volta una storia intensa, in musica.

Il brano mescola sonorità leggere, perfette per l’estate, con un testo che tocca temi forti e personali. Al centro c’è la fine di un amore estivo, travolgente e passionale, che la protagonista vede scivolare via sotto i suoi occhi. Un racconto diretto, a tratti ironico, che parla anche di riscoperta e consapevolezza: quando una storia finisce, a volte, si torna a essere l’unica persona su cui contare.

Testo di “L’unica”, il brano di Giorgia

Resto sola in casa mia mentre sto ballando

In sottofondo Lucy in the sky with diamonds

Per la psichedelia

Ho ancora l’occhio lucido

Mi sto ascoltando tanto

Sto piangendo, sto piangendo senza alcun rimpianto

Senza buttarmi via

Sono tre giorni che non dormo sola a casa mia

E mi rimane solo un briciolo di fantasia

Sento ancora la tua voce come un’eco in lontananza

E vorrei stare da sola, ma sento che

Che si è spezzato qualcosa

Dentro di me

Che mi uccide e poi mi abbraccia

Stupida

Che ti ho amato come una pazza

L’unica

Arriverà l’estate ancora

ma ancora, ma ancora

Guiderò piangendo sola

Dentro la Toyota

Si ma con lo stereo a palla

Io ti ho amato come una pazza

L’unica

È una vita che ti aspetto e non mi aspetto altro

Lo so che un po’ ti manco

Tu lo sai e forse sto impazzendo

Per la psicologia

Sono tre giorni che non dormo sola a casa mia

E mi rimane solo un briciolo di fantasia

Sento ancora la tua voce come un’eco in lontananza

E vorrei stare da sola, ma sento che

Che si è spezzato qualcosa

Dentro di me

Che mi uccide e poi mi abbraccia

Stupida

Che ti ho amato come una pazza

L’unica

Arriverà l’estate ancora

ma ancora, ma ancora

Guiderò piangendo sola

Dentro la Toyota

Si ma con lo stereo a palla

Io ti ho amato come una pazza

L’unica

Ti allontani

Il buio scende tra le luci artificiali

Lo so che prima o poi passerà

Ho imparato come si fa

Arriverà l’estate ancora

ma ancora, ma ancora,

Guiderò piangendo sola

Dentro la Toyota

Si ma con lo stereo a palla

Io ti ho amato come una pazza

L’unica