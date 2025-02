Lucio Corsi all’Eurovision 2025, il sostegno dei colleghi: da Damiano David a Mietta

Fonte: IPA Lucio Corsi verso l'Eurovision 2025

Un secondo posto al Festival di Sanremo 2025 e la consapevolezza di essere stato una delle sorprese più belle di una kermesse che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare a livello nazionale. Lucio Corsi sta vivendo un periodo di grandissime soddisfazioni, coronato dalla possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

Il cantante, che ha accettato di prendere parte alla manifestazione dopo la rinuncia di Olly, ha pubblicato un bellissimo messaggio sui social, ottenendo il sostegno di tantissimi colleghi e volti dello spettacolo pronti a tifare per lui nel corso della manifestazione a Basilea.

Lucio Corsi annuncia la presenza all’Eurovision 2025

Si può dire che Lucio Corsi sia salito su una giostra di emozioni che non sembra volersi fermare. Il cantante toscano, dopo aver incantato gli spettatori di Sanremo 2025 tanto da ottenere il secondo posto della classifica e un premio della critica con la sua Volevo essere un duro e con il duetto insieme a Topo Gigio, si prepara per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

Un’opportunità, quella di partecipare alla manifestazione che quest’anno si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio, ottenuta dopo che Olly, vincitore ufficiale della kermesse della Riviera, ha deciso di cedere il suo posto per dedicarsi ai live già programmati nelle date dell’ESC.

Dopo la notizia ufficiale divulgata dalla Rai, Lucio Corsi ha confermato ulteriormente la notizia tramite un post sui suoi profili social: “Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”.

Il sostegno dei vip a Lucio Corsi

Con Volevo essere un duro, Lucio Corsi ha di fatto regalato ai fan della musica italiana un brano riflessivo e non convenzionale capace di far riconoscere moltissimi in stato d’animo che rappresenta autenticità e voglia di essere se stessi. È anche per questo motivo che la notizia della sua presenza all’Eurovision ha ottenuto moltissimi consensi ed entusiasmo.

Tra le persone che hanno voluto dimostrare questa felicità, anche moltissimi colleghi cantanti e volti dello spettacolo. Tra i commenti di affetto verso il cantante, quelli di Giulia Salemi, Fabio Balsamo, Cristina Parodi e Francesca Fiandini.

Tra i cantanti, invece, grande supporto da parte di Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids, Anna Castiglia e Mietta, che ha commentato: “Ci stupirai!”.

Non sono mancati poi anche i commenti di due dei componenti dei Maneskin: sia Victoria de Angelis che Damiano David, che oltre a essere stati ospiti a Sanremo 2025, sono stati protagonisti e vincitori dell’Eurovision nel 2021. Entrambi hanno dimostrato di essere pronti a tifare per lui.

Pare quindi che Lucio Corsi, con la sua genuinità e la capacità di riportare sul palco un cantautorato che non passa mai di moda, sia in grado di mettere d’accordo proprio tutti: make up e outfit che non passano inosservati, strumenti e voce alla mano, il cantante sembra partire con il piede giusto per regalarci ancora una volta uno spettacolo emozionante direttamente dal palco dell’Eurovision di Basilea.