“Oggi è un altro giorno”, Lino Guanciale e quel legame segreto con Elena Sofia Ricci

Fonte: IPA Lino Guanciale

Lino Guanciale è uno degli attori più apprezzati del panorama televisivo italiano. Nel corso della sua lunga carriera è stato impegnato in numerosi progetti, da La Porta Rossa a Il commissario Ricciardi, passando per fiction amatissime come Che Dio ci aiuti.

Su questo set ha avuto modo di collaborare con Elena Sofia Ricci, che gli ha mandato un messaggio colmo d’affetto, mostrato durante Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano di Serena Bortone. Parole dolci che hanno spinto l’attore a rivelare la nascita del loro profondo legame, che affonda le radici al tempo dell’Accademia.

Lino Guanciale ed Elena Sofia Ricci: un legame profondo

Lino Guanciale ha interpretato Guido Corsi in ben tre stagioni di Che Dio ci aiuti, entrando nel cuore dei fan dell’amata fiction con Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci.

Quest’ultima, che ha salutato il personaggio di Suor Angela, interpretato per sette stagioni, si è così espressa nei confronti dell’amico Lino Guanciale: “È un fratello, un uomo meraviglioso e un attore meraviglioso. Volevo dirti che mi manchi e vorrei poter passare un po’ di tempo con te. Ti voglio tanto bene”.

Parole che colpiscono al cuore, spingendo l’interprete del commissario Ricciardi (altro personaggio celebre, nato dalla penna di Maurizio De Giovanni) a commuoversi. Il motivo di tale emozione è da rintracciare nel legame che unisce i due attori.

“Io ed Elena condividiamo una cosa importante. Pino Passalacqua, suo papà non biologico, è stato anche il mio. Un grande regista e mio maestro in Accademia. La persona che mi ha scelto e mi ha accompagnato in quel triennio, al quale devo moltissimo”.

Tutto ciò ha cementato la loro amicizia, dal momento che Elena Sofia Ricci, per vedere “suo padre“, si recava in Accademia e assisteva ai saggi degli studenti. I due si conoscono fin da quando Guanciale aveva appena 20 anni.

Lino Guanciale: da medico ad attore

Non tutti sanno che il percorso di questo famoso attore ha rischiato di seguire tutt’altra via. Per un attimo tutto sembrava indirizzato verso un altro destino, quello del Dottor Lino Guanciale.

Suo padre è medico e suo fratello psicologo, impegnati in un campo che stava per diventare anche il suo. Non si è trattato soltanto di una valutazione in età studentesca, tutt’altro.

Lino Guanciale ha sostenuto e superato il test d’ingresso a Medicina. Ha però deciso di non iscriversi, pur avendo la certezza di voler diventare un medico, almeno fino a 19 anni.

Il corso di teatro seguito a scuola però cambia tutto, spingendolo a scoprire una passione ignota fino a quel punto.

“Ho parlato con i miei genitori e ho detto loro che non mi sarei iscritto a Medicina. Mi sono dato tre anni di tempo, nel corso dei quali non gli avrei chiesto nulla, lavorando a teatro e facendo il pendolare per l’Università, iscritto alla facoltà di Lettere”.

Certo di voler seguire questa passione, ha ritrovato dalla sua parte la nonna, che ha definito determinante in questo scenario. Gli ha infatti detto che per fare questo mestiere avrebbe dovuto frequentare la scuola di uno dei più grandi: Vittorio Gassman.

È qui che ha avuto inizio il suo grande percorso d’attore presso la Silvio D’Amico, fino ad arrivare alla celebrità meritata di cui gode oggi.