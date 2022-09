“Da noi a ruota libera”, la confessione di Elena Sofia Ricci: “Tradisco spesso”

Fonte: ANSA Elena Sofia Ricci racconta il motivo dell'addio a Che Dio Ci Aiuti

Francesca Fialdini ha intervistato Elena Sofia Ricci a Da noi a ruota libera. Una chiacchierata molto intensa, che ha visto la celebre attrice passare da tematiche intime e private al proprio presente e futuro lavorativo. Impossibile non citare Che Dio Ci Aiuti, dato il suo doloroso addio a Suor Angela.

Elena Sofia Ricci lascia Che Dio Ci Aiuti: il motivo

Non si ha ancora una data d’uscita ufficiale per Che Dio Ci Aiuti 7. La nuova stagione dell’amata fiction Rai andrà in onda nel 2023 e vedrà sul set un cambiamento radicale. Il pubblico dovrà accettare il fatto che nelle prossime puntate vedranno pochissimo Suor Angela, fino al definitivo addio di Elena Sofia Ricci.

L’attrice aveva già anticipato come sarebbe stata presente all’inizio e alla fine di questa stagione. Ha inoltre promesso come sia stata studiata un’uscita di scena ben congegnata per un personaggio tanto amato. La Fialdini non poteva non farle questa domanda. Le ha chiesto come si approcci alle decisioni importanti e, dunque, quanto tempo le sia servito per scegliere di abbandonare Che Dio Ci Aiuti.

“Sono davvero negata nel prendere decisioni. Sono molto lenta e infatti ci ho messo tanto a decidere di smettere di interpretare Suor Angela. Si tratta della serie più longeva della mia carriera. Non riuscivo a separarmi da questo personaggio, che si chiama come mia nonna. Sono stata io a scegliere di darle il nome Angela. Le ho voluto molto bene ma a un certo punto io devo lasciare. Il pubblico lo sa, li ho traditi in continuazione lasciando varie serie. Queste dopo un po’ devono finire. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di rinascere”.

Fiori sopra l’inferno: nuova fiction di Elena Sofia Ricci

Il bisogno di cambiare radicalmente si è concretizzato in due avventure professionali di grande spessore. È pronta a esordire alla regia di uno spettacolo teatrale, Fedra, per poi tentare di ammaliare nuovamente il pubblico da casa con una serie TV.

Stavolta si tratta di un thriller e il suo personaggio è molto più sfaccettato, complesso e drammatico di Suor Angela. Basta sorrisi dall’inizio alla fine della puntata. Come lei stessa ha spiegato, si tratta di una donna alle prese con dei mostri, che vivono fuori e dentro di sé.

Il titolo è Fiori sopra l’inferno, miniserie che non ha ancora una data d’uscita ufficiale ma dovrebbe fare il proprio esordio a metà 2023. Composta da tre puntate, questa produzione la vede nei panni della profiler Teresa Battaglia. Ha una grande esperienza alle spalle e si ritrova in un paesino di montagna per affrontare un caso che cambierà tutto nella sua vita.

Deve tracciare il profilo psicologico di un pericolosissimo killer. Se questo è il mostro che si muove all’esterno, ve ne è uno che si annida nella sua mente. Scopre infatti d’essere vittima dei primi sintomi dell’Alzheimer. La serie analizzerà tanto lei quanto l’assassino. Una vera e propria sfida per Elena Sofia Ricci, pronta davvero a rinascere e mostrare differenti sfaccettature dell’animo umano.