Pace fatta tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana dopo quanto accaduto sul ritardo a "Otto e Mezzo"? Per la Gruber, non c'è alcun "dissidio personale"

Fonte: IPA Lilli Gruber

Impossibile non ricordare la polemica televisiva avvenuta a maggio tra Enrico Mentana e Lilli Gruber, tanto da aver richiesto una ferma replica dei vertici di La7. Un botta e risposta nato da un ritardo nel collegamento tra Mentana e la Gruber, per il programma di approfondimento Otto e mezzo. Oggi, la Gruber parla della “pace” e dice che, in realtà, non c’è nessun dissidio.

Lilli Gruber, la pace con Enrico Mentana

“La7 è una rete che fa giornalismo. E lasciamo al pubblico il compito di giudicare”, così Lilli Gruber porta avanti il suo lavoro, in un’intervista al Corriere della Sera in cui parla di attualità, di Giorgia Meloni, di giornalismo. Soffermandosi appena, con poche parole e asciutte, su una domanda, riguardo alla pace con Enrico Mentana dopo quanto successo a La7. “Con Mentana non mi risulta che ci sia un dissidio personale“.

La vicenda è nota: Enrico Mentana è il conduttore del telegiornale delle 20 da ormai ben 15 anni, mentre Lilli Gruber si occupa del programma di approfondimento in onda dalle 20.30, come lascia presagire il nome stesso. Lunedì 6 maggio 2024, tuttavia, la Gruber ha ricevuto la linea in ritardo e, invece di lasciar passare l’evento, lo ha ripreso in diretta, proprio di fronte ai telespettatori.

Cosa è successo tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana

“Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. E neanche a Otto e Mezzo. L’incontinenza è una brutta cosa”, Lilli Gruber si è scusata con il pubblico, al momento dell’accaduto, per aver iniziato in ritardo. Ovviamente, le sue parole non sono passate inosservate, soprattutto a Mentana, che ha replicato immediatamente.

“Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del Tg La7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio gravemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente”. Mentana ha preso le distanze e, dopo due giorni, è stata l’azienda stessa a intervenire su Ansa, mettendo “pace” tra i due professionisti: le parole sono state sottoscritte da Mentana, che ha condiviso il comunicato sui social.

Otto e Mezzo, quando inizia e ospiti

Al pari di tutte le altre Reti, anche La7 riparte con le novità della stagione televisiva 2024/2025. Lunedì 9 settembre è toccato a David Parenzo con L’Aria che tira e Tiziana Panella con Tagadà. Martedì 10 settembre, dalle ore 20:35, torna l’immancabile appuntamento quotidiano di Lilli Gruber con Otto e Mezzo, in Access Prime Time, dove si discute di temi attuali e di politica.

La nuova stagione di Otto e Mezzo affronta diversi eventi e tematiche, tra cui l’operato del governo Giorgia Meloni – commentato anche nell’intervista al Corriere – le elezioni regionali e locali italiane, oltre alla sfida tra Kamala Harris e Donald Trump. Al centro anche la guerra in Ucraina e a Gaza. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Pier Luigi Bersani, Marco Travaglio e Lina Palmerini.