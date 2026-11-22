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Ansa Marco Liorni con le Professoresse

A L’Eredità non si smette di imparare. E grazie alla Professoressa Marta Antonucci molti di noi hanno scoperto dell’allergia al blu. Una condizione particolare, di cui la bionda modella aveva già parlato nel game show di Rai 1 e che è tornata a nominare perché infastidita dal look di Marco Liorni.

L’Eredità, Marco Liorni e l’allergia al blu della Professoressa Marta Antonucci

Tutto è cominciato quando Marco Liorni ha ripreso un argomento già affrontato nella puntata precedente de L’Eredità: l’allergia di Marta Antonucci al colore blu. Il conduttore ha fatto notare alla Professoressa che indossava nuovamente un capo di quella tonalità, questa volta una camicia, nonostante la 22ene avesse raccontato di essere allergica.

La risposta di Marta non si è fatta attendere. Con il tono ironico che caratterizza i suoi interventi, si è rivolta direttamente al presentatore: “Marco, mi infastidisci”. Una battuta pungente, seguita immediatamente da una spiegazione: “È la chimica del tessuto che mi infastidisce”. La Professoressa ha quindi chiarito che il problema non è il colore in sé bensì la composizione chimica di alcuni tessuti.

E dopo due puntate forse ora Liorni sarà costretto a rivedere il proprio guardaroba. Se vuole evitare altre frecciatine da parte della sua Professoressa, il conduttore potrebbe dover rinunciare almeno per un po’ alle camicie blu.

Ma è davvero possibile essere allergici al colore blu? In realtà, non esiste un’allergia al blu inteso semplicemente come colore. Alcune persone possono però sviluppare reazioni allergiche a particolari sostanze chimiche utilizzate nella tintura dei tessuti.

Tra queste figurano alcuni coloranti, come il Disperse Blue 106 e il Disperse Blue 124, che possono provocare dermatiti allergiche da contatto nei soggetti sensibilizzati. I sintomi possono comprendere prurito, arrossamento e irritazione della pelle nelle zone a contatto con gli indumenti.

Le parole di Marta Antonucci potrebbero quindi riferirsi a una sensibilità verso determinati componenti dei tessuti, anche se la Professoressa non ha specificato quale sostanza le provochi fastidio né parlato di una diagnosi precisa. Tra l’altro non è l’unico problema della ragazza: sempre a L’Eredità ha ammesso di essere allergica anche all’acaro della polvere.

L’Eredità, il battibecco tra Marta e Ofelia: “La Scossa è mia!”

Le sorprese non sono finite qui. Poco dopo, Marta Antonucci è stata protagonista di un altro siparietto, questa volta con Ofelia Passaponti, l’altra Professoressa di Marco Liorni nonché ex Miss Italia. Quest’ultima ha sbagliato la scaletta della trasmissione, pensando che spettasse a lei presentare il gioco della Scossa. A quel punto Marta è intervenuta prontamente: “La Scossa è mia!”.

Un piccolo battibecco, naturalmente scherzoso, che non deve trarre in inganno. Le due Professoresse sono molto affiatate e hanno raccontato più volte di aver instaurato un rapporto speciale fin dal loro primo incontro.

“Siamo arrivate a un provino in anticipo rispetto alle altre candidate e quindi abbiamo avuto modo di chiacchierare e conoscerci”, ha confidato Ofelia in un’intervista, spiegando di aver salvato subito il numero della collega come Prof Marta.

Una sensazione ricambiata dall’Antonucci: “Io ho puntato subito su Ofelia, mentre non avrei mai pensato di essere scelta”. Un’intesa nata ancora prima dell’esordio televisivo e che oggi emerge anche nei piccoli imprevisti della trasmissione. E, serata dopo serata, stanno conquistando il cuore degli oltre quattro milioni di telespettatori che seguono quotidianamente su Rai 1 L’Eredità.