Francesca Fialdini va in onda stasera 22 ottobre 2024 con una nuova puntata de Le Ragazze, programma televisivo in onda su Rai3. Tra le storie della puntata c’è grande attesa per il servizio su Sveva Casati Modignani, l’autrice di romanzi rosa che ha conquistato il panorama letterario contemporaneo con oltre 12 milioni di copie vendute. Il programma cult della Fialdini offre un racconto piuttosto intenso della scrittrice, un ritratto dei suoi inizi: dal primo articolo che ha scritto in veste di giornalista fino alla sua vocazione di diventare scrittrice.

Le Ragazze, anticipazioni di stasera 22 ottobre: Sveva Casati Modignani si racconta

Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti e condotto da Francesca Fialdini torna oggi 22 ottobre 2024 su Rai3 in prima serata a partire dalle 21,20 per offrire un ritratto intimo e autentico di una delle più grandi scrittrici dei nostri tempi: Sveva Casati Modignani. Pseudonimo di Bice Cairati, nel 1981 ha pubblicato il primo libro insieme al marito Nullo Cantaroni: hanno continuato a lavorare insieme fino a quando, nel 1984, Nullo si è ammalato. La firma di Bice Cairati non è mai cambiata: per tutti, è sempre stata Sveva Casati Modignani.

“Vieni qua, fai il tuo pezzo, se domani lo trovi pubblicato torni, se domani non viene pubblicato non farti più vedere”. Così Sveva Casati Modignani ha raccontato il suo primo articolo, ripercorrendo quei momenti speciali della sua carriera, mostrando anche la sua prima fotografia da giornalista, con Josephine Baker. “L’indomani mattina mio papà irruppe nella mia stanza e mi disse: è uscita la tua intervista. Aveva il giornale in mano, ed era felice per me. La mia mamma no”.

Durante il servizio, Sveva Casati Modignani ha ripercorso anche l’inizio della sua carriera da scrittrice. “Ho avuto un figlio, ho smesso di lavorare per i giornali, e mi occupavo di lui. E allora nei momenti di pace, di tranquillità, mi mettevo alla scrivania e trascrivevo le storie che mi raccontava il mio papà e la mia nonna. Una volta mio marito mi disse: ‘Mi dici cosa stai scrivendo, mi fai leggere?’, se gli avessi detto di no, avrebbe sfasciato la casa. Al mattino, ero un po’ in ansia, da sopra mi chiama. Vado in camera: ‘Non mi hai fatto dormire tutta la notte. Hai scritto una cosa bellissima’”. Il resto, è storia: oggi, è la scrittrice italiana che ha venduto più di 12 milioni di copie nel mondo, tradotta in oltre 20 lingue.

Le Ragazze, le storie del 22 ottobre 2024

Il programma al femminile di Francesca Fialdini propone racconti emblematici delle grandi donne dei nostri tempi. Oltre alla scrittrice Sveva Casati Modignani, il primo racconto della serata è per Rosetta Martinez, la cardiologa nata a Marsala. Tra le protagoniste anche Giovanna Nocetti e Rosanna Marani. Le Ragazze va in onda stasera 22 ottobre 2024, a partire dalle 21,20 circa, ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay in streaming e on demand. Una puntata che si preannuncia molto emozionante per le storie delle donne che saranno raccontate.