La Volta Buona si allunga, come cambia la programmazione di oggi 9 maggio

Fonte: IPA Milly Carlucci e Caterina Balivo

Il Conclave 2025 si è concluso con poche votazioni, ed è stato tra i più brevi degli ultimi 150 anni: l’8 maggio è stato eletto il nuovo Papa, ovvero Papa Leone XIV, l’americano Robert Francis Prevost. Un momento storico, Piazza San Pietro gremita di gente, civili e religiosi, per l’attesa della fumata bianca e il primo discorso del Papa. Anche la programmazione tv si è adattata per l’elezione del Pontefice: l’8 maggio non sono andati in onda Affari Tuoi e Che Dio ci aiuti, e oggi 9 maggio il palinsesto prevede ancora delle modifiche e spostamenti, tra cui l’allungamento de La Volta Buona (salta il Ritorno a Las Sabinas, ormai spostato al 12 maggio), il programma condotto da Caterina Balivo. Confermato, invece, Sognando Ballando con le Stelle.

La Volta Buona si allunga con la versione “Special”

Il Conclave è durato circa 25 ore: dopo le prime due fumate nere, ieri, intorno alle ore 18, la fumata bianca: Habemus Papam. Il mondo intero stava seguendo con grande attenzione Piazza San Pietro, il comignolo della Cappella Sistina, in trepidante attesa di conoscere il volto di colui che arriva dopo Papa Francesco. Già nella serata del 7 maggio i palinsesti erano pronti per essere stravolti, ma poi è arrivata la fumata nera. Ieri non sono andati in onda Stefano De Martino con Affari Tuoi e Che Dio ci aiuti per lasciare spazio a uno Speciale di Porta a Porta sull’elezione del Pontefice. Del resto, l’8 maggio si può già definire un momento storico, con il primo Papa americano (e il primo ad aver letto un discorso scritto, senza essere andato “a braccio”).

Oggi 9 maggio il palinsesto prevede ugualmente delle variazioni: come riporta l’Adnkronos, il palinsesto di Rai1 prevede un allungamento de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo: non va in onda la soap Ritorno a Las Sabinas. La conduttrice si concentra così sul nuovo Pontefice con un approfondimento dopo l’elezione. Per Rai3 non è prevista alcuna variazione, mentre su Rai2 va in onda alle 13:40 TG2 Medicina 33 anziché TG2 Si, Viaggiare, e la serie Blue Bloods sostituisce Internazionali BNL d’Italia.

Sognando Ballando con le Stelle confermato

Oggi 9 maggio va in onda la prima puntata del nuovo programma di Milly Carlucci: Sognando Ballando con le Stelle. Stando ai palinsesti, non sono previsti dei cambi di programmazione per la Rete Ammiraglia Rai. Il programma va in onda a partire dalle ore 21:30 fino alle 00:40 (anziché 00:00), per lasciare spazio a TV7 e in seguito a Cinematografo e Che tempo fa. Questo è un appuntamento importante per la Carlucci, che festeggia 20 anni di Ballando con le Stelle con la giuria storica e tanti ospiti. Inizialmente si era diffusa la voce della posticipazione, ma alla fine è stato confermato come da palinsesto.

La televisione ha così seguito il protocollo previsto in questi casi: l’annuncio dell’Habemus Papam, la fumata bianca, l’edizione straordinaria del Tg1. A La Vita in Diretta, ieri 8 maggio, Alberto Matano ha dato la notizia in tempo reale, per lasciare poi spazio al Tg1, mentre su Canale5 in prima serata è andata in onda Cesara Buonamici con uno Speciale. Oggi 9 maggio la programmazione non si ferma, anche se, come sempre, possono essere previsti cambiamenti o spostamenti all’ultimo minuto.