Affari tuoi non va in onda stasera 8 maggio, cambio programmazione Rai

"Affari tuoi" non va in onda stasera 8 maggio. La Rai sospende il game show di De Martino per lasciare spazio a una lunga diretta dedicata a un evento eccezionale

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stasera 8 maggio, Affari tuoi non va in onda e la notizia ha spiazzato milioni di telespettatrici affezionate al rituale quotidiano del pre-serale su Rai 1. Una decisione che ha tutto il sapore dell’eccezionalità, di quelle che fanno cambiare volto alla tv generalista nel giro di pochi minuti. La Rai ha infatti deciso di stravolgere il palinsesto per lasciare spazio a una diretta fiume, che racconta uno dei momenti più solenni e attesi dalla comunità cattolica (e non solo): l’elezione del nuovo Pontefice.

Affari tuoi non va in onda stasera 8 maggio

Una serata diversa dal solito attende i telespettatori affezionati a Affari tuoi, il gioco dei pacchi che ormai da anni è diventato un piccolo rito quotidiano in prima serata. Stasera 8 maggio, Affari tuoi non va in onda, e a comunicarlo è la stessa Rai, che ha dovuto riorganizzare l’intero palinsesto per una ragione ben precisa. Niente Stefano De Martino, niente pacchi, niente “dottore”: la rete pubblica ha scelto di seguire minuto per minuto uno degli eventi più significativi della storia recente, sospendendo la programmazione ordinaria.

L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio, quando il cielo sopra piazza San Pietro si è riempito di un fumo bianco che tutti stavano aspettando. La fumata ha segnato un momento storico: è stato eletto il nuovo Pontefice. Un evento che ha richiesto una copertura straordinaria da parte di tutti i telegiornali Rai, con dirette fiume, inviati sul posto, e un cambio completo dei titoli in onda. In aggiornamento..