La Rai ha annunciato un cambio di programmazione per la giornata di oggi, 16 settembre: La Vita in Diretta non va in onda

Fonte: IPA La conduttrice Caterina Balivo

Non una puntata come tutte le altre, quella di lunedì 16 settembre de La Volta Buona. Un inizio settimana in versione ridotta per Caterina Balivo. La Rai ha infatti deciso di modificare la programmazione pomeridiana, il che si traduce in una fetta mancante del programma di Rai 1. Di seguito tutti i dettagli, tra motivi e organizzazione oraria dei prossimi giorni.

La Volta Buona, perché finisce prima

Caterina Balivo divide come al solito il suo La Volta Buona tra attualità e ospiti. Nella puntata di lunedì 16 settembre, però, si ritrova ad avere meno tempo a disposizione. Direttive che giungono dall’altro, che nulla hanno a che fare con volontà e/o impegni della padrona di casa del programma Rai.

Come non parlare del compleanno del principe Harry, festeggiato in California e corredato da una parvenza d’apertura da parte della Corona, giunta in maniera inaspettata. Non l’unico tema d’attualità trattato in questo pomeriggio, anzi. Si discute infatti anche della tragedia di Ozieri, dove un bambino ha perso la vita, travolto da una porta di calcio. Era lì per poter ascoltare dal vivo uno dei suoi cantanti preferiti, Fedez. Il padre del piccolo si è poi scagliato contro il rapper, accusandolo di una totale mancanza di rispetto e sensibilità: “Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore”. In studio, però, anche la conduttrice Daniela Ferolla, chiamata a sottoporsi al ben noto “tritavolta”.

Ma perché La Volta Buona cambia orario? La Rai ha annunciato che la messa in onda de Il Paradiso delle Signore non sarà trasmesso a partire dalle ore 16.00, bensì dalle ore 15.35. Una modifica sostanziale, che ha portato anche al mancato appuntamento con La Vita in Diretta, storico programma condotto da Alberto Matano.

Delusione tra gli spettatori, che devono accettare il sacrificio a causa dello show Tutti a scuola, dedicato all’inizio del nuovo anno scolastico. Uno spazio straordinario che vedrà anche la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Rai, nuova programmazione

Riportiamo nel dettaglio la nuova programmazione Rai annunciata, che vede dunque tre programmi cambiare leggermente orario e uno cancellato dal palinsesto:

ore 14.00 La Volta Buona;

ore 15.35 Il Paradiso delle Signore 9;

ore 16.20 TG1;

ore 16.30 Tutti a scuola.

Viene da chiedersi, però, cosa accadrà a partire da martedì 17 settembre. La situazione palinsesto tornerà totalmente alla normalità, senza alcuna eccezione. Ciò vuol dire che Alberto Matano sarà al proprio posto, pronto a intrattenere il suo amato pubblico con La Vita in Diretta. Nessun altro cambio all’orizzonte, dunque.

Lo stesso dicasi per Il Paradiso delle Signore 9, amatissima soap tutta nostrana, e per il talk di Caterina Balivo, La Volta Buona, che avrà nuovamente due ore a disposizione per tutti i suoi temi.

Per quanto riguarda Tutti a scuola, si tratta come detto di un appuntamento straordinario. Ecco però di che tipo. Ci sarà un collegamento in diretta da Cagliari, dove troveremo la padrona di casa Eleonora Daniele. Ad affiancarla un volto ben noto delle fiction italiane, l’attore Pierpaolo Spollon.

Grande entusiasmo per questa gran festa, con la partecipazione di insegnanti, alunni, sportivi, attori e cantanti. Su tutti, però, spicca il nome di Sergio Mattarella, come detto, il cui intervento è ovviamente già attesissimo.