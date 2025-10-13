Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA La Volta Buona non va in onda lunedì 13 gennaio 2025: ecco il motivo

Caterina Balivo non è in studio quest’oggi, lunedì 13 ottobre 2025. La ben nota conduttrice ha “dato buca” ai propri spettatori appassionati, chiamati a fare a mano de La Volta Buona e dei suoi tanti ospiti. Di seguito il motivo della mancata messa in onda, che ha colto alla provvista moltissimi.

La Volta Buona non va in onda

Inutile dire che La Volta Buona sia uno dei format di maggiore successo della Rai. Se si guardano le sole statistiche pomeridiane, poi, i numeri del programma condotto da Caterina Balivo migliorano ulteriormente.

È naturale, dunque, che la sua improvvisa non messa in onda abbia generato commenti online. Nella stessa fascia, oggi 13 ottobre 2025, la Rai ha deciso di puntare su altro. L’informazione ha avuto la meglio sull’intrattenimento ed è facile comprenderne il motivo.

Una decisione quasi improvvisa, forse paventata nel dietro le quinte ma non comunicata anticipatamente ai fan del programma. I vertici hanno scelto di rinviare il talk per un’edizione speciale del TG1.

L’obiettivo è quello di documentare in diretta quanto sta accadendo in Israele e non solo. Sguardi rivolti su ciò che resta di Gaza, in Egitto e anche negli Stati Uniti. Donald Trump è pronto a ratificare l’accordo di pace tanto pubblicizzato. Al netto della totale esclusione del popolo palestinese da ogni forma di decisione.

Quando torna La Volta Buona

Il cambio di programmazione deciso dalla Rai non ha una durata prolungata, com’è facile intuire. La giornata storica, almeno per Israele e Stati Uniti, è quella di oggi e da domani si tornerà a seguire gli sviluppi del cessate il fuoco secondo un regolare palinsesto.

Ciò vuol dire che Caterina Balivo e i suoi ospiti faranno ritorno dalle ore 14:00 di domani, martedì 14 ottobre 2025. Non è dato sapere, però, se l’appuntamento dedicato a Ballando con le stelle sarà proposto, con ospiti in studio, o rinviato alla prossima settimana. Non resta che collegarsi e verificare di persona.

Il Paradiso delle signore e La Vita in diretta

Se Caterina Balivo è saltata, per dirla così in maniera colloquiale, cosa è stato deciso dalla Rai per Il Paradiso delle signore e La Vita in diretta? I fan possono tirare un sospiro di sollievo. Non si scelto di procedere in stile Enrico Mentana con una maratona.

Ciò vuol dire che l’unico slot occupato è quello ampio de La Volta Buona. Nel pomeriggio sarà possibile continuare a seguire il palinsesto come da abitudine. Detto ciò, l’eccezionalità dell’evento potrebbe costringere la redazione giornalistica a intervenire nuovamente con una seconda edizione speciale.

Nel corso della giornata e/o della serata potrebbe esserci spazio per un altro appuntamento improvviso con l’informazione della prima rete di Stato. Ciò vuol dire che Affari Tuoi e Blanca potrebbero subire variazioni nella propria messa in onda.