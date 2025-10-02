La disperazione tra le macerie a Gaza vince il Siena International Photo Awards

Leaving Home di Ali Jadallah, un'inquietante foto delle macerie di Gaza si aggiudica il primo premio del Siena International Photo Awards 2025. Tra le altre foto di spicco No Woman's Land di Kiana Hayeri, che documenta le lotte delle donne afghane sotto il regime talebano. Giunto all'undicesimo anno, il prestigioso concorso ha attirato decine di migliaia di candidature in diverse categorie. Un portavoce dei premi ha detto: "La fotografia ha il potere di attraversare i confini, affrontare le crisi e connetterci alle storie che plasmano il nostro mondo". Gli scatti più belli nella nostra galleria