La Volta Buona, Alda D’Eusanio contro il GF. Balivo: “Io andrei nella Casa ma ho un problema”

Fonte: IPA Alda D'Eusanio e Caterina Balivo

Alda D’Eusanio non smetterà mai di dirlo: il Grande Fratello è stato l’unico, grande, errore della sua lunga e fortunata carriera. La giornalista, conduttrice e opinionista lo ha ribadito a La Volta Buona di Caterina Balivo, dove ha ricordato il momento esatto in cui è stata “cacciata e non squalificata” (come precisato dalla diretta interessata) per aver riportato dei pettegolezzi piuttosto spiacevoli su Laura Pausini e il marito Paolo Carta.

La Volta Buona, Alda D’Eusanio contro il Grande Fratello

Alda D’Eusanio ha definito quanto accaduto al Grande Fratello nel 2021 “una grande mortificazione”. “Purtroppo sono andata nella Casa del Grande Fratello, sono riusciti a convincermi, e ci sono andata con una certa curiosità. Poi, siccome mi dimenticavo che c’erano delle telecamere accese, ho detto una cosa su una cantante che non ripetiamo, una chiacchiera che gira nei nostri ambienti. Io non ho verificato questa cosa e ho raccontato questa chiacchiera che gira”, ha spiegato.

Alda si è così scagliata contro Alfonso Signorini e tutti coloro che ne hanno decretato la squalifica al reality show di Canale 5: “Mi hanno cacciata dalla Casa in pigiama e pantofole, mi hanno messa in una macchina e mi hanno rimandata a casa senza neanche darmi la possibilità di rientrare, scusarmi e spiegare, dando ordine a chi era nella Casa di non nominarmi più. E la stessa cosa è stata ordinata a Mediaset, quindi mai più invitata”.

E ancora: “Ho vissuto quel momento con grande mortificazione, perché non lo meritavo. Io ho detto una chiacchiera che non dovevo dire, però non ho fatto niente di così grave, non ho bestemmiato, nulla che potesse giustificare una cacciata così vile. Ero sorpresa, ero stata cacciata via con le pantofole e il pigiama. Era un qualcosa di veramente ingiurioso”.

Caterina Balivo al Grande Fratello, ma c’è un problema

Nel gioco del tritacarte de La Volta Buona Alda D’Eusanio ha così “fatto fuori” Alfonso Signorini, capovolgendo addirittura a testa in giù la carta in cui era raffigurato il volto del conduttore: “Giù a terra definitivamente. Buttiamolo giù, ma proprio giù”, ha sentenziato. “Ma no dai…”, ha replicato Caterina Balivo. “E allora vacci tu al Grande Fratello“, ha stuzzicato la D’Eusanio. E a questo punto la conduttrice di Aversa ha fatto una confessione inaspettata: “Io in realtà ci ho pensato, sai, ma ho un problema col bagno”.

La Balivo ha ammesso che difficilmente riuscirebbe a condividere il bagno con altri concorrenti, per lo più sconosciuti. “Già faccio fatica con mio marito…”, ha confidato. “Se fai fatica con tuo marito sei messa male”, ha fatto notare Alda D’Eusanio per poi passare a elogiare il marito di Caterina – Guido Mario Brera – per la sua bellezza e intelligenza.

Dopo tale rivelazione Alfonso Signorini è pronto a convincere Caterina Balivo per la prossima edizione del reality show? Il nome della presentatrice Rai era finito nella Casa più spiata d’Italia nel 2021, grazie all’ex gieffina Manila Nazzaro che spifferò agli autori di non voler trovare nel bunker di Cinecittà proprio la Balivo, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto fin dai tempi di Miss Italia.

“Con lei non ho mai legato in 22 anni. Ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Inoltre non è bello che lei dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ senza nemmeno fare il mio nome. Ha poi detto ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più. L’ha detto più volte e io non ho mai replicato”, ha raccontato la Nazzaro.

Po altri particolari: “So anche che lei non mi ha mai voluto nelle trasmissioni che ha condotto. Infatti gli unici show in cui non sono mai stata in vitata sono proprio i suoi. Mi chiedo il perché di tutto questo. Mi hanno detto che mi considera antipatica perché sostiene che dietro le quinte di Porta a Porta non la salutai. Figuratevi che nemmeno me lo ricordo”. A tali accuse la Balivo non ha mai replicato.