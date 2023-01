“La vita bugiarda degli adulti”, Valeria Golino irriconoscibile: “Sono una donna sbagliata”

Fonte: IPA Valeria Golino

La vita bugiarda degli adulti è una nuova serie TV tratta da Elena Ferrante. Il romanzo omonimo è stato pubblicato nel 2019 e racconta la storia della giovane Giovanna Trada. Una trama ambientata principalmente a Napoli, in un’epoca ben differente da quella de L’amica geniale. Ci troviamo, infatti, negli anni ’90.

Se il ruolo dell’attrice centrale è stato assegnato a Giordana Marengo, Valeria Golino è stata scelta per interpretare la coprotagonista, Vittoria Trada, zia di Giovanna. Un personaggio sfaccettato, complesso e contraddittorio, che ha richiesto un grande sforzo da parte dell’interprete per poterlo trasferire dalle pagine allo schermo.

La vita bugiarda degli adulti: chi è Vittoria Trada

Valeria Golino si è gettata anima e corpo nel progetto de La vita bugiarda degli adulti, nuova serie TV Netflix tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Un titolo che si preannuncia di caratura internazionale, come L’amica geniale, adorato negli Stati Uniti.

Per riuscire a calarsi nella parte di Vittoria Trada, Valeria Golino ha dovuto sostenere una lunga preparazione, ha raccontato a Repubblica. Ha anche dovuto prendere lezioni di dizione, così da parlare alla sua maniera, nonostante l’attrice sia nata a Napoli. Spazio poi alle lezioni di fisarmonica e allo studio di quello che è lo specifico linguaggio del corpo della donna.

La Golino ha raccontato chi è la sua Vittoria, dopo aver trascorso mesi insieme a lei, così da conoscerne ogni aspetto: “Un lavoro molto lungo. Ho preparato il linguaggio da usare e studiato il posizionamento del corpo nello spazio”.

Ha svelato la crisi vissuta, in un certo qual modo, dal momento che le sembrava di non essere mai pronta o abbastanza per la parte. La scena della fisarmonica dura due minuti, dice, ma si è dovuta preparare per più di due mesi.

“Ho pensato a lungo che zia Vittoria non fosse una bugiarda. Poi ho capito che in realtà lo è. Credo la bugia sia necessaria talvolta. Mi è piaciuto poter rappresentare la disobbedienza in una donna, l’essere sbagliata e anche bugiarda. La politica è evidente in Elena Ferrante e questa serie è politica”.

La vita bugiarda degli adulti: trama e cast

La vita bugiarda degli adulti esce mercoledì 4 gennaio su Netflix. La trama racconta il passaggio di Giovanna Trada dall’età dell’infanzia a quella dell’adolescenza, sollevando il velo poggiato sulle vite dei propri genitori. Una coltre di menzogne che ha spinto la sua famiglia a spaccarsi.

In questa serie TV vi sono due Napoli. Quella alta, borghese, che finge di possedere una certa finezza. Quella bassa, proletaria, che finge un’eccessiva trivialità. Tutto cambia nella vita della protagonista dopo aver finalmente conosciuto sua zia Vittoria. È la sorella di suo padre, allontanata anni prima dalla famiglia, che non ha più rapporti con lei.

Il grande mistero viene pian piano svelato a Giovanna resta ammaliata da questa donna, che influenza inevitabilmente questa fase della sua crescita, aiutandola a decifrare il mondo degli adulti, complesso e menzognero.

Il cast è molto ricco ed ecco gli attori coinvolti nel progetto: