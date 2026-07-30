La Ruota della Fortuna, il gesto della nuova concorrente lascia Samira e Gerry senza parole

Una nuova, preparata e ancor più coraggiosa, concorrente lascia di stucco persino Samira Lui e Gerry Scotti. La partita è agguerrita

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Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

L’estate è entrata nel vivo, gli esami sono finiti, le ferie iniziate, il caldo è tornato e si parte per le vacanze. Tutto, insomma, assume un’aria nuova. L’estate è il tempo dei cambiamenti, seppur momentanei; la routine si interrompe per un po’ e lascia spazio all’imprevisto. Succede così ovunque, ma non su Canale 5. L’ammiraglia Mediaset continua a rimanere ferma sui propri passi e a mandare in onda, serata dopo serata e senza sosta alcuna, La Ruota della Fortuna. Fortuna che arriva una nuova concorrente a mescolare le carte in tavola, stupendo persino Gerry Scotti e Samira Lui, che di campioni ne hanno ormai visti parecchi.

Giulia è la più brava a La Ruota della Fortuna

Si chiama Giulia, fa l’ingegnere informatico e arriva da Rende, in provincia di Cosenza, Calabria. Ha i capelli castani tagliati in un caschetto dritto diritto e un sorriso enorme. Sta insieme ad Antonio, suo collega ai tempi dell’università e anche in quelli, più recenti, del lavoro. È un’appassionata di moda, non lo dice, ma lo si nota dal tubino in seta coloro cioccolato su cui ha applicato un grande fiore in tessuto, come faceva Carrie Bradshaw in Sex and the city.

A partire dalla serata di giovedì 30 luglio, Giulia, ingegnere da Rende, è anche campionessa a La Ruota della Fortuna, ruolo che ha conquistato con una battaglia a dir poco epica. La nuova concorrente arrivava a sfidare il napoletano Nicola, che dopo 3 puntate e oltre 60.000 euro vinti, non sembrava pronto a cedere il trono.

La partita di Giulia inizia in sordina, arranca nelle prime manche e resta indietro sugli avversari. Poi, improvvisa, arriva la svolta. L’ingegnere inizia una rimonta che non avrà freni, passando in pochi minuti da 1.000 a oltre 15.000 euro. La sua impresa più avvincente avviene nella manche del Traghetto Express, quando la giocatrice riesce ad approfittare al meglio della sfortuna dei suoi rivali, che si beccano, uno dopo l’altra, due bancarotte di fila.

Ed ecco che viene fuori la stoffa da prima della classe. Sul tabellone non ci sono che poche lettere sparpagliate qua e là, indovinare la frase giusta è quasi impossibile. Giulia, però, sa che quella è un’occasione da non perdere: azzarda e, infine, l’azzecca. Il gesto lascia tutti di stucco: “Ma come fa?!” si chiede Samira Lui, “che botta!” commenta Gerry Scotti. Giunta di fronte alla ruota delle meraviglie, l’ingegnere non brilla come avrebbe potuto, ma indovina comunque due risposte giuste su tre e, oltre ai 15.000 mila guadagnati nel corso della puntata, si porta a casa 20.000 euro e la possibilità di riprovarci ancora domani sera.

Ricomincia la gara di share

La verve della nuova campionessa, e i colpi di scena nel corso della partita, non potranno che far piacere al team de La Ruota della Fortuna. Conclusasi ormai l’avventura con Temptation Island – che ha ottenuto ascolti record trainando anche quelli che venivano prima – la responsabilità di ottenere buoni ascolti torna tutta sulle spalle dei concorrenti e, ancor di più, dei conduttori.