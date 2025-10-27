La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti prova a ingannare la concorrente, ma qualcosa va storto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nuova puntata ricca di colpi di scena ed emozioni per La Ruota della Fortuna che continua la sua scalata verso il successo. Il programma condotto da Gerry Scotti non si ferma più, macinando record e ascolti straordinari. Merito di un format dinamico, che rispetta quello condotto da Mike Bongiorno, ma porta anche innovazioni che attirano l’attenzione come La Ruota delle Meraviglie.

La Ruota della Fortuna, Lorenza è la nuova Campionessa

La puntata del 26 ottobre della Ruota della Fortuna ci ha regalato una nuova Campionessa. Lei è Lorenza e arriva da Cosenza: la concorrente, accompagnata in studio dal fidanzato, è riuscita a battere Alessia, arrivando al gioco finale. Un enigma dopo l’altro, guidata da Gerry Scotti e Samira Lui, Lorenza ha messo da parte un buon montepremi.

Nel round conclusivo Pollice su, la concorrente è riuscita a centrare la soluzione, ossia: “Divieto di autostop sull’autostrada”, riuscendo ad arrivare ad un bottino di 10.300 euro, ma soprattutto a conquistare il titolo di Campionessa. Una scoperta che è arrivata dopo un piccolo momento di suspense in cui Gerry Scotti ha provato a nascondere, senza riuscirci, la cifra vinta alla concorrente.

La Ruota della Fortuna inarrestabile contro Stefano De Martino

Continua la gara per gli ascolti fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi di Stefano De Martino. Una sfida che, almeno per ora, è stata vinta da Gerry Scotti. Il conduttore, amatissimo dai telespettatori, avrebbe dovuto condurre lo show solamente nel periodo estivo, ma il successo inaspettato ha spinto la Rete a prolungare la messa in onda, cambiando i piani.

D’altronde gli ascolti registrati da Gerry Scotti sono stati eccezionali, tanto da spingere Mediaset a ridefinire il ritorno di Striscia la Notizia e alla Rai a ripensare ad Affari Tuoi. Tante le strategie messe in atto per lo show di Stefano De Martino, dall’arrivo di Herbert Ballerina, ormai spalla comica del conduttore, alla creazione di un’anteprima.

La sfida a distanza ha tenuto impegnati entrambi i presentatori che, nonostante le numerose frecciatine e le battute a distanza, hanno sempre affermato di stimarsi e rispettarsi.

“Voglio rendere onore al mio avversario giovanissimo, Stefano De Martino – ha spiegato di recente Gerry Scotti -. Mettendo insieme le componenti sociali, regionali e d’età dei nostri due programmi, facciamo una cosa che non succedeva da trent’anni. Quando porto fuori il cane, alla stessa ora in cui andiamo in onda, guardo nei piani terra: uno guarda me, l’altro guarda lui. E penso: “Vai, siamo uno a uno”. Questa è la televisione bella. Sommando gli ascolti, parliamo di oltre 11 milioni di italiani ogni sera che scelgono una tv leggera, popolare, fatta per tutta la famiglia. È la nuova prima serata. Speriamo che duri”.

Mentre De Martino ha commentato con grande ironia: “Io e Gerry siamo come due commercianti che hanno la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e poi cominciamo a lavorare. È ovvio che ognuno di noi provi a fare cassa, ma la cosa bella per me è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”.