IPA Samira Lui

Puntata dopo puntata, quella de La Ruota della Fortuna è diventata ormai una grande famiglia. Ne fanno parte tutti: i conduttori, i concorrenti, il pubblico in studio e, non ultimi, gli spettatori da casa. E il padrone di casa Gerry Scotti non perde l’occasione di manifestare il proprio affetto. Nella puntata di domenica 16 novembre – senza la concorrenza di Affari Tuoi in pausa per la Nazionale – il presentatore si è esposto in particolare nei confronti della collega Samira Lui.

Il messaggio segreto a La Ruota della Fortuna

Scendendo assieme la scalinata che conduce allo studio, Gerry Scotti, dopo un doveroso saluto al pubblico, ha rivolto la propria attenzione a Samira Lui. Scotti ha rivelato con grande sincerità un retroscena segreto, citando un messaggio ricevuto la sera prima dalla collega. “È stato un messaggio dolcissimo, davvero tenero”, ha affermato Scotti, spiegando però di non voler rivelare il contenuto dell’SMS. Ha sottolineato, tuttavia, che Samira è “davvero una persona deliziosa”.

Le parole di stima e affetto di Gerry Scotti

Pur senza poter sapere cosa abbia scritto Samira Lui, ormai amatissima e vera icona di stile, potremmo ipotizzare che la nuova stella della televisione italiana abbia ringraziato il proprio mentore per averla difesa contro recenti accuse. Rispondendo alle polemiche scatenate dalle affermazioni sulle vallette di Claudia Gerini, Scotti ha ribadito che “sei milioni e mezzo di italiani vedono tutte le sere che Samira è alla mia altezza, anzi è anche più alta di venti centimetri”.

“È una mia socia a tutti gli effetti e si adatta al programma, a una versione moderna – continua Gerry -. Non è il ruolo della valletta. La valletta è finita negli anni Novanta, lo ritengo superato come ruolo e io stesso non le ho più volute”. L’esperto mattatore del piccolo schermo conclude affermando che l’intero cast è stato fortunato a trovare Lui, con la quale si diverte molto in studio, “finché ci divertiamo noi, vi divertite voi”.

L’ammiratore dal passato di Samira Lui

Gerry Scotti non è d’altronde l’unico ammiratore di Samira Lui che, grazie a una bellezza da mozzare il fiato e, ancor di più, a uno spirito allegro e solare, ha conquistato milioni di italiani. Uno in particolare spera di poter recuperare con lei il tempo perduto. Nel corso della puntata del 16 novembre, Samira ha condiviso con il pubblico un aneddoto della propria adolescenza. “Quando avevo 13 anni, inviai un bigliettino per dichiararmi al ragazzino per cui avevo una cotta – ha raccontato –. Lui però non mi ha mai risposto”.

Poco tempo fa, continua Lui, ha per caso rincontrato il suddetto ragazzino, ormai un uomo fatto e finito, e gli ha chiesto se si ricordasse della sua goffa dichiarazione. E qui, il colpo di scena: quel bigliettino lui non lo ricevette mai, la letterina di Samira non giunse mai a destinazione. “L’offerta è ancora valida?”, ha risposto il malcapitato, mentre Gerry Scotti ha scherzato: “C’era un ragazzo fisso qua fuori da ormai tre mesi”.

Un siparietto spontaneo e divertente, che conferma la sintonia tra i due conduttori de La Ruota della Fortuna e che dimostra che, nonostante il suo ruolo ricordi sì quello delle anacronistiche vallette, Samira Lui è in grado di affrontare la telecamera con la spigliatezza di chi quel posto se l’è meritato e che, in futuro, non potrò che prendersi ancora più spazio. Per lo meno, è ciò che le auguriamo.