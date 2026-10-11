Gerry Scotti va “contro” il suo stesso gioco: “Non è vero, si ride sempre di qualcuno”

IPA Gerry Scotti

Il tabellone dice una cosa, Gerry Scotti un’altra. Alla Ruota delle Meraviglie de La Ruota della Fortuna di domenica 11 ottobre il tema è “Ridere”, e la prima frase invita a ridere con qualcuno, mai di qualcuno. La campionessa Giulia non riesce a risolverla, la busta diventa rossa e il conduttore chiude la questione così: “Non è vero, si ride sempre di qualcuno”.

Al secondo tabellone, altra busta rossa. La frase gira intorno al “ridere sotto i baffi”, cioè di nascosto, e Gerry Scotti ha da ridire pure su quella: chi li porta più, i baffi, per nasconderci dietro una risata? Un modo di dire piuttosto antiquato, taglia corto. Si scherza, ovviamente, ma Gerry oggi non era molto d’accordo col tabellone!

Due camici in gara e i carciofi di Samira Lui

In studio, due concorrenti su tre hanno a che fare con la medicina. Giulia, alla terza sera da campionessa, è un medico di Lecce. A sfidarla arrivano Elisa, studentessa di Medicina a Torino, e Davide, agente finanziario di Siderno. Samira Lui raggiunge il tabellone con un abitino a fiori lilla.

Alla Locanda di Samira si cucinano i carciofi alla giudia, un classico romano che in studio, si fa notare, preparano anche le signore che di Roma non sono. A trovare la soluzione, “Vanno fritti nell’olio di arachidi”, è però Davide, promosso sul campo a buongustaio. Samira Lui spiega il trucco: i carciofi si friggono due volte. Dopo il primo passaggio nell’olio si aprono bene e si rifriggono, così diventano croccanti. Servono quattro carciofi romaneschi, limone, sale e olio di arachidi. E anche la cena della domenica è servita.

Rehab, il lavoro di Elisa e la soluzione di Giulia

Il Jukebox è dedicato a Rehab, e Gerry Scotti non la addolcisce: “Non è una gran bella storia”, però è un grande successo di Amy Winehouse. Sono passati vent’anni, ricorda, e a Elisa fa notare che all’epoca a momenti non era ancora nata.

Elisa lavora il tabellone con pazienza e incassa pure un complimento da Samira per il viso dolcissimo. Gerry Scotti spiega che la canzone racconta una storia drammaticamente vera, un periodo della vita della cantante in cui si parla di cose pesanti. Poi Elisa deve girare di nuovo e la mano passa a Giulia. “Che peccato, la piccola Elisa ha fatto tutto il lavoro”, commenta il conduttore. Giulia sceglie di dare subito la soluzione, e la indovina.

Giulia non lascia spazio

Elisa aveva aperto il suo conto con la manche astrologica sulla Bilancia, Davide si prende anche Chiacchiere da bar, ma il resto della serata è della campionessa. Sono suoi il Regno degli animali, il Round Express e soprattutto “Ciak, si gira” su Chiedimi se sono felice, che la porta a 10mila euro. Con il Triplete sale a 15mila, con l’Ultimo Round, “Una domenica tranquilla”, chiude a 19.200 euro e conserva il titolo, come già nella puntata del 9 ottobre.

Ridere fa bene, la busta verde anche

Prima del via alla Ruota delle Meraviglie, Gerry Scotti ricorda che ridere almeno una volta al giorno fa bene alla salute e chiede a Giulia, da dottoressa, di confermarglielo. Ma bisogna cominciare. Lei chiama L, S, D e A, e il conduttore le riconosce le idee chiare: a quanto pare, ci aveva pensato la notte in albergo.

Dopo le due buste rosse, Giulia arriva al terzo tabellone con 43 secondi ancora a disposizione. È il più complicato, secondo Gerry Scotti, e lei lo risolve. Le buste lasciate sul tavolo contenevano 10mila e 100 euro. Quella verde, la sua, ne vale 20mila e praticamente raddoppia i 19.200 euro della serata, per un totale di 68.300 euro in tre sere. Niente male.