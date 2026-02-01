La Ruota della Fortuna, Samira Lui confessa un debole per il grande attore: “Lo guardo e lo riguardo”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Samira Lui

“Che sia una grande domenica, e se non lo è fatela diventare tale”: così Gerry Scotti inizia la prima puntata di febbraio de La Ruota della Fortuna. Al suo fianco, come sempre, la splendida Samira Lui, quest’oggi di rosso vestita. Nel corso della puntata, come sempre e sempre di più, i due conduttori mostrano una grande complicità e svelano al pubblico i propri beniamini. I preferiti di Samira sono due grandi attori napoletani.

Samira Lui confessa l’amore per Troisi e Totò

Uno dei tabelloni della puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 1° febbraio, quello del cruciverbone, è dedicato ai grandi della comicità italiana. È l’occasione per ricordare alcuni dei nomi che hanno fatto la storia del cinema tricolore e, per i conduttori, di rivelare i propri preferiti. Gerry Scotti non perde l’occasione per ribadire la propria ammirazione verso Francesco Nuti e i suoi lavori troppo spesso incompresi.

Samira Lui, invece, svela di avere una vera e propria passione per due dei più grandi comici cui l’Italia ha dato i natali. “Ho un debole per Totò e Massimo Troisi. – racconta la showgirl – Li guardo e li riguardo”. Quella dei due maestri del cinema, per Samira è “una comicità di un altro livello. Vera comicità napoletana”. Resta da scoprire, però, quale tra i numerosi capolavori di Totò e Troisi siano i favoriti del volto Mediaset.

La complicità con Gerry Scotti

Puntata dopo puntata, manche dopo manche, diventa sempre più forte ed evidente la complicità tra Gerry Scotti e Samira Lui. Il duo più amato della televisione odierna è più saldo che mai. Scotti non manca di complimentarsi con la collega, anche per il look. Guardando il minidress rosso ornato da un grande fiocco sul seno, il presentatore commenta: “Questo è il mio vestito preferito di tutta la settimana”. A noi sembra più adatto a una festa di Natale, ma non neghiamo che a Samira sta benissimo.

Non solo colleghi, ma davvero amici. Al punto che Gerry ha trovato per Samira anche un tenero soprannome: la chiama Sam, testimoniando un’affinità che va ben oltre le – seppur numerose – ore trascorse assieme davanti alla telecamera. Di quanto Scotti stimi la collega, d’altronde, ne abbiamo avuto riprova anche qualche ora prima, quando il presentatore ha inviato un messaggio a sorpresa al salotto di Verissimo, che proprio Samira aveva come ospite d’onore.

“Ho preteso che non fosse solo una bellezza giracaselle, ma che potesse mettermi in difficoltà. – ha raccontato – Lei è stata bravissima a cavalcare questa opportunità”. Infine, Scotti afferma di essere certo che, tra qualche anno, la sua Sam sarà una vera “diva della televisione” e spera che, quando le domanderanno di lui, lei “possa dire solo cose belle”.

La campioncina de La Ruota della Fortuna

Protagonista de La Ruota della Fortuna di questa sera è, ancora una volta, la campioncina Alessia. La giovanissima ballerina di Arzano (in provincia di Napoli), che vinca o meno, continua a catturare la simpatia degli spettatori. È spigliata e simpatica, risponde a tono alle battute di Gerry Scotti e rende orgogliosissimo il papà seduto in prima fila a fare il tifo per lei.