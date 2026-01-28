Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna continua ad appassionare ogni sera più di cinque milioni di spettatori. E a tanti, nell’ultimo periodo, non è passato inosservato un cambiamento nella voce della cantante della Fortuna Five, la band che accompagna in ogni puntata Gerry Scotti e Samira Lui. Dopo essere stata sommersa dalle critiche Nicla Ozenda ha voluto chiarire cosa è successo, rivelando un triste retroscena: da qualche tempo sta lottando con dei problemi di salute.

La cantante de La Ruota della Fortuna sta male

Dietro ogni nota perfetta, a volte, si nasconde una battaglia che il pubblico non vede. È il caso di Nicla Ozenda, cantante de La Ruota della Fortuna, finita in questi giorni al centro di critiche sui social: molti telespettatori hanno notato un cambiamento nella sua voce, giudicandola “meno brillante” rispetto al passato.

Ma Nicla ha scelto di rompere il silenzio, raccontando su Instagram la verità dietro il suo percorso recente. Con un lungo e toccante messaggio, l’artista ha spiegato cosa è successo nella sua vita nell’ultimo periodo. Una battaglia silenziosa, personale e difficile.

“Non è facile mettersi a nudo, ma sento che è arrivato il momento di raccontarvi una parte importante di me. A volte, dietro a un sorriso e a una voce che sembra ‘meno brillante’, si nasconde una battaglia silenziosa” ha scritto.

La rivelazione più drammatica riguarda un evento che ha segnato la sua carriera: “Qualche mese fa ho avuto un’emorragia a una corda vocale”. Per chi vive di musica, un trauma simile è devastante. “La voce che conoscevo, quella con cui ho studiato, lavorato, sognato… improvvisamente non c’era più. Mi sono sentita fragile, spaventata, e sì, anche scoraggiata” ha confessato.

Eppure Nicla non si è fermata. Con determinazione e pazienza, ha intrapreso un percorso di recupero con una logopedista, passo dopo passo, giorno dopo giorno. “Sto seguendo un percorso con pazienza e umiltà per tornare ad essere la versione migliore di me stessa”, ha raccontato, mostrando tutta la forza che si nasconde dietro il sorriso di una performer.

Un’esperienza dolorosa, ma anche trasformativa. “Questo periodo mi sta insegnando tanto: l’ascolto, il rispetto dei miei tempi, la forza di rialzarmi anche quando sembra difficile. E soprattutto mi ricorda perché ho scelto di cantare: per emozionare, per comunicare, per dare qualcosa di vero”.

Infine, un messaggio diretto agli spettatori del game show di Gerry Scotti e Samira Lui: “Vi chiedo solo una cosa: un po’ di tempo e un po’ di fiducia. Io non ho smesso di credere in me, e non vedo l’ora di farvi sentire di cosa sono capace”.

Chi è Nicla Ozenda, la cantante de La Ruota della Fortuna

Classe 2002, Nicla Ozenda è una cantante nata e cresciuta a Sanremo. Ha iniziato a cantare da bambina, partecipando a numerosi concorsi nazionali e internazionali. La grande occasione è arrivata con La Ruota della Fortuna nel 2025, dove si esibisce accanto a Marco Galeone, cantante e tastierista della Fortuna Five.

L’esperienza in tv davanti a milioni di spettatori rappresenta per lei una vera e propria svolta professionale: non solo un palco, ma un’opportunità per farsi conoscere e far ascoltare la sua musica a un pubblico più ampio.

Accanto alla carriera televisiva, Nicla porta avanti con costanza lo studio musicale al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, affinando tecnica e sensibilità artistica. Sul fronte personale, invece, resta riservata: nessun dettaglio sulla vita sentimentale, solo il rapporto autentico con i fan, che la seguono con entusiasmo, apprezzando talento, spontaneità e genuinità.