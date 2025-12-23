Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Sorprese ed emozioni nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 23 dicembre. Il giorno prima della Vigilia di Natale lo studio di Canale 5 ha portato dall’access prime time televisivo direttamente nelle case tutto il calore e la simpatia dei suoi conduttori Gerry Scotti e Samira Lui. Ma tra il pubblico si è palesata una presenza inaspettata, un’ospite d’eccezione che ha portato il ricordo di Mike Bongiorno di nuovo nel programma che fu proprio lui a rendere celebre: Nancy Comelli.

Samira Lui “incoronata” da Nancy Comelli

Ospite eccellente ed eccezionalmente tra il pubblico de La Ruota della Fortuna, nella puntata di martedì 23 dicembre c’era Nancy Comelli. Conduttrice italiana nota soprattutto per essere stata l’ultima valletta ad affiancare Mike Bongiorno nello storico game show. Non sono mancati i complimenti della Comelli per lo studio moderno e luminoso, per il lavoro eccellente di Gerry Scotti alla conduzione e per Samira Lui: “Sei bellissima”.

“Ecco”, ha subito esclamato Scotti, sempre pronto ad elogiare la compagna d’avventura, “Sei stata incoronata da Nancy Comelli!“. Insomma, la ragazza ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue abilità al fianco del veterano di Canale 5, ma certo non possono dispiacerle anche quelli di un volto eccellente della versione più storica de La Ruota della Fortuna.

Non è mancato poi il ricordo di Mike Bongiorno: “Iniziava a condurre da prima dell’inizio del programma, nel corridoio sistemava cravatte, vestiti… Prima di iniziare veniva nel mio camerino per vedere com’ero vestita e se andavo bene. Tu fai lo stesso con Samira, Gerry?”, “No, se la vedo prima del programma mi viene mal di testa”, ha ironizzato il conduttore.

Il desiderio di Gerry Scotti esaudito

La puntata era iniziata con la band del programma che ha presentato Scotti come “Il Sultano della televisione”, accompagnandolo con le note di Sultans of Swing dei Dire Straits. Ma la vera sorpresa è stata la canzone scelta per l’arrivo di Samira Lui, sulle note di All I Want for Christmas Is You. “La canzone moderna più ascoltata durante le festività natalizie”, ha sottolineato il conduttore. “La stavo aspettando, non potevi non farla!“, ha continuato, felice del clima natalizio nello studio. D’obbligo notare anche il look di Samira, che per l’occasione ha sfoggiato un abito total white, bianco ed attillato, con lo scollo e le spalline impreziosite da decorazioni luminose: semplicemente splendida e a tono con il periodo.

La partita di Fortunata, che prende coraggio

Martedì 23 dicembre è tornata a giocare la campionessa della puntata di lunedì, Fortuna, accompagnata ancora una volta in studio dal figlio. Hanno provato a sfidarla Francesca e Michael, ma la campionessa in carica ha preso coraggio nelle proprie capacità e ha condotto una partita magistrale fin dalla prima manche. Con piglio deciso e risposte giuste ha conquistato ancora una volta La Ruota delle Meraviglie e la possibilità di vincere il montepremi più ambito, quello da 200mila euro. Purtroppo non ha indovinato il contenuto di tutte e tre le buste, ma solo di due. Ha dunque rifiutato il valore della prima aperta (10mila euro), conquistando quello contenuto nella seconda (20mila euro).

