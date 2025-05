La gelosia, testo e significato del nuovo singolo dei Coma_Cose

Fonte: Ufficio stampa Coma_Cose Coma_Cose

Dopo l’incredibile successo di Cuoricini, i Coma_Cose tornano con un nuovo singolo tutto da ballare e cantare: il pezzo si intitola La gelosia e, come sempre, mixa musica e sentimenti con un’ironia gentile che nel tempo è diventata la loro vera cifra stilistica. Vediamo testo e significato del brano.

“La gelosia”, significato del brano dei Coma_Cose

Dieci anni di carriera e di affinità palpabile prima festeggiata con l’album Vita_Fusa, poi con il successo di Cuoricini, singolo che li ha riportati sul palco del teatro Ariston di Sanremo 2025. Una serie di successi incredibili per Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, i Coma_Cose, che pubblicano un nuovo singolo ad arricchire la loro poetica.

Il pezzo, che si intitola La gelosia, mira a raccontare un sentimento universale attraverso sfaccettature che si mixano e si completano pur essendo ambivalenti. Una medaglia a due facce che i cantanti hanno sottolineato anche attraverso un gioco cromatico legato al blu e al rosso, colori portanti del videoclip che accompagna il brano.

Parlando del pezzo, il duo ha raccontato: “La gelosia è come il sale, un pizzico non guasta mai, ma troppo non può fare altro che rendere il piatto immangiabile. È un sentimento spontaneo, un termometro che sa dirci da dentro quanto sia unica e importante la persona con cui stiamo. Il problema è quando la gelosia prende il sopravvento sulla razionalità e diventa oppressiva sia per chi la prova che per chi la riceve. Questo brano è un inno all’accettazione di questo sentimento ma allo stesso tempo vuole disinnescare ogni deriva malsana. Tutti siamo o siamo stati gelosi, perché è un sentimento atavico insito nello spettro umano ma bisogna sempre ricordarsi che i princìpi su cui fondare un rapporto sentimentale restano la fiducia e la libertà reciproca”.

Il brano, che gioca sugli opposti senza dimenticare l’importanza della leggerezza capace di parlare di temi importanti, accompagna anche l’inizio del tour estivo dei due cantanti, che per i mesi più caldi dell’anno saranno impegnati in una serie di date lungo tutto lo stivale.

Testo di “La gelosia”, il singolo dei Coma_Cose

Ora sarebbe intelligente stare un po’ più calmi

Ma tu non riesci a fare a meno di dirmelo

No, non ti piace se qualcosa è cambiato

Nemmeno a me, nemmeno a te, nemmeno un viaggio

Abbiamo fatto senza complicare tutto

E anche se è vero che due gatti non si sbranano

Hanno la lingua come il vetro se si baciano

Dimmelo te, dimmelo te se è vero

Non si può tornare all’anno scorso

Con la tempesta e noi due soli al mondo

Prima dell’ansia e dei pensieri stupidi

Ma è solamente la gelosia

Colpa tua o mia

Mi avrai detto qualche cosa di troppo ma

Non sentirmi al centro del tuo universo

È una cosa strana, va bene ma è strana

E c’è chi dice sia nostalgia

Quella nostalgia

Che lo so che ci allontana ogni tanto ma

Sto guidando mentre chiedo alla pioggia

Se è solo un abbaglio

Ma il tergicristallo mi dice no

Oh oh

Ora, come dei cocci di bottiglia sopra i muri

Ho dei pensieri su di te che mi torturano

E anche se voglio superarli mi feriscono

Dannato me, dannata te, dannato il cielo

Piangevi mentre salutavi alla frontiera

Ma ho visto foto in cui sorridi come un diavolo

Mi viene un dubbio che mi attacca come il panico

Ma è solamente la gelosia

Colpa tua o mia

Mi avrai detto qualche cosa di troppo ma

Non sentirmi al centro del tuo universo

È una cosa strana, va bene ma è strana

E c’è chi dice sia nostalgia

Quella nostalgia

Che lo so che ci allontana ogni tanto ma

Sto guidando mentre chiedo alla pioggia

Se è solo un abbaglio

Ma il tergicristallo mi dice no

Oh oh

Oh oh

E che si fotta la gelosia

La gelosia, la gelosia

Comunque vada, comunque sia

Quando non va via

E ti soffoca come un singhiozzo sai

non sentirsi al centro dell’universo

È una cosa sana, banale ma è sana

Sbagliata o no

Oh oh

Oh oh

E che si fotta la gelosia

La gelosia, la gelosia