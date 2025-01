Una terribile esperienza per Justine Mattera che, come tanti altri Vip, ha dovuto fronteggiare un rischio truffa: ottima la sua risposta, che ha portato a un arresto

Fonte: IPA Justine Mattera

Ancora una volta Caterina Balivo ha deciso di affrontare un tema delicato e spinoso a La Volta Buona. Si è infatti parlato di truffe, come già fatto di recente. Ospiti in studio celebri e persone comuni in collegamento, al fine di mettere tutti in guardia, rassicurando anche sull’utilità enorme della Polizia Postale. È proprio a loro che si è rivolta Justine Mattera.

Justine Mattera truffata

Quando ci si ritrova ad avere a che fare con dei truffatori esperti, che sanno cosa dire al momento giusto e hanno abbastanza informazioni da far tremare le gambe, restare calmi è l’unica arma. Occorre tirare un bel sospiro e affidarsi agli enti competenti.

Justine Mattera ha raccontato la propria esperienza assurda a Caterina Balivo, nella quale si è comportata in maniera eccellente. È stata contattata da un noto attore a luci rosse, Franco Trentalance, che lei conosce personalmente. Questi le ha proposto di fare un provino per un suo film, che di certo non rientra nelle corde della nota showgirl.

A farla insospettire maggiormente è stato poi il fatto d’essere stata contattata anche da un noto ciclista, nello stesso periodo, Filippo Pozzato. Il loro modo di esprimersi era simile e allora, sospetto dopo sospetto, Mattera ha deciso di andare alla fonte. Ha contattato Trentalance e ha ottenuto rassicurazioni da lui. Non l’aveva contattata.

Truffa accertata e malintenzionato confrontato senza timori. Così però, caduta la maschera, la showgirl si è ritrovata a fronteggiare numerose minacce esplicite. L’uomo ha anche tirato in ballo i suoi figli. In quel momento lei ha però mostrato tutta la propria intelligenza.

Truffatore arrestato

L’uomo che l’ha minacciata ha di colpo cambiato strategia. Le ha detto d’essere in possesso di suoi video privati. Pretendeva, dunque, che lei ne girasse alcuni (intimi presumibilmente) con suo marito. In caso contrario avrebbe diffuso il materiale in suo possesso, rovinandola.

È un tipo di truffa molto comune, in realtà. Soggetti millantano d’aver hackerato il computer, smartphone o tablet di una persona, ottenendo video privati. Si richiede dunque una somma in denaro per essere al sicuro.

La realtà però ben diversa. I truffatori non hanno nulla tra le mani e puntano sul timore delle persone d’essere esposte online. A contribuire alla generale sensazione di paura è il fatto d’avere alcune informazioni private, come una password per accedere alla casella postale.

Justine Mattera è però rimasta calma, come detto, e si è recata dalla Polizia Postale. Lo ha fatto mentre era in chiamata con l’uomo, che è stato intercettato dagli agenti: “Mio marito non sapeva di tutto questo. Avevo paura di dirgli che stavo parlando con Franco Trentalance, perché poi si può pensare male. Io invece l’ho conosciuto in altri programmi”.

Ha spiegato a lui ogni cosa soltanto dopo la denuncia. Alla fine lei ha avuto la meglio e il truffatore, un 25enne siciliano, è stato arrestato e condannato: “Avrebbe dovuto pagarmi 10mila euro, versandone poi 3mila a Pozzato e 8mila a Trentalance per aver assunto la loro identità. Non ha truffato però soltanto me, ma anche altre donne, in situazioni ben peggiori. Questi soldi però non le ho mai visti. Lui era nullatenente”.